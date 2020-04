Coronavirus en Moreno: Los casos positivos se mantienen estabilizados en 32, con tres adultos mayores fallecidos incluidos

El distrito de Moreno continúa con 32 casos confirmados de coronavirus, en base a la información oficial emanada desde la Municipalidad de Moreno. Los fallecidos por coronavirus en Moreno son tres: Luis Suárez de 71 años (el 1º de abril), Carmen Brites de 82 años (5 de abril) y Mercedes Robles de 67 años (el 10 de abril). Todos estaban internados en la Clínica Mariano Moreno. Carmen Brites estaba alojada en el geriátrico “La Nona” de barrio Bongiovanni, al igual que Nilde Serrano, una mujer de 91 que falleció el sábado 11 de abril en la clínica Noguera de Padua, donde fue trasladada por PAMI ya que su domicilio estaba en el partido de Ituzaingó. Serrano no integra las estadísticas de Moreno, porque el sistema sanitario contabiliza los casos en base al lugar de residencia legal. Lo mismo ocurrió con una cuidadora de la misma residencia de ancianos cuyo diagnóstico resultó positivo en COVID – 19: al estar domiciliada en Merlo, integra el informe del vecino distrito, más allá que está internada en el hospital Mariano y Luciano de La Vega. En torno a la fiesta del cumpleaños de 15 de una joven morenense, un evento que terminó con una veintena de infectados -con la muerte de Luis Suárez incluida- debido a la irresponsabilidad de Eric Torales, quien regresó de Estados Unidos y no guardó la cuarentena obligatoria, la pregunta es ¿hubo más contagios de personas que no eran de la localidad de Moreno? No hay respuestas certeras. A continuación, el nuevo reporte epidemiológico de la Municipalidad de Moreno.

Al día de la fecha, en el Municipio de Moreno se registran 326 notificaciones de casos, menos del 10% son resultados positivos. Del total, 32 corresponden a casos confirmados, 54 a casos sospechosos y 240 a casos descartados.

De los casos confirmados, tres cuentan con antecedente de viaje a zona de circulación viral, 23 han tenido contacto con dos de las personas que volvieron de viaje de zonas riesgosas, y los últimos seis se encuentran en investigación para determinar la fuente de contagio.

Al momento se registraron diez personas recuperadas a quienes se les realizaron los hisopados correspondientes que certificaron la ausencia del virus. Los otros 19 casos infecciosos están cumpliendo con las medidas de aislamiento obligatorio hospitalarias y domiciliarias.

Respecto de su evolución de las personas que están internadas, 8 se encuentran en condición de alta hospitalaria y cumplen con el aislamiento domiciliario; 6 pacientes se encuentran en cuidados mínimos y uno en terapia intensiva. Los otros casos en los que no se cuenta con información corresponden a clínicas privadas.

De los casos confirmados, el 68.8% son menores de 50 años y el 28.1 % son mayores de 60, son 18 mujeres y 14 hombres. De los casos sospechosos, el 27.8 % son mayores de 60 años, hay 23 hombres y 31 mujeres.

La Secretaría de Salud del Municipio de Moreno continúa diariamente en articulación con efectores de salud pública y privada a Nivel Local y SAME; realiza el seguimiento de personas en aislamiento que volvieron de viaje de zonas riesgosas y de contactos estrechos de casos sospechosos y confirmados.

Además, articula con autoridades provinciales y regionales, y reorganiza el personal esencial para garantizar cobertura permanente priorizando áreas de SAME, Unidades Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica.