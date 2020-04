Coronavirus en Moreno: Son seis los casos vinculados al geriátrico “La Nona”, con dos adultos mayores fallecidos

Seis son los reportes de personas infestadas con COVID – 19 directamente vinculados al geriátrico “La Nona”. Dos de ellos fallecieron. Se trata de Carmen Brites de 82 años, que murió en la clínica Mariano Moreno el domingo 5 de abril y de Nilde Serrano, una mujer de 91 años cuyo deceso se produjo en la clínica Noguera de Padua. Este último caso integra las estadísticas del partido de Ituzaingó, ya que su domicilio legal era en esa ciudad. Hoy se conoció que otra persona que estaba alojada en esa institución –que no contaba con habilitación ni provincial ni municipal, dato difundido desde la comuna de Moreno- también dio positivo de coronavirus, aunque no se informó su estado de salud general. Está internada en el sanatorio Antártida de Capital Federal y está domiciliada en General Rodríguez. Una cuidadora -identificada como Verónica Analía Fernández- permanece aislada en el hospital Mariano y Luciano de La Vega, en franca recuperación. Esta profesional sanitaria está radicada en Merlo, por lo cual tampoco integra el reporte morenense. De los dos restantes, residentes en Moreno, no se conocen mayores datos. Y uno de ellos es el nuevo caso confirmado en el informe correspondiente a este viernes 24 de abril. A continuación el último reporte epidemiológico emitido desde el comité de crisis de la municipalidad de Moreno.

Al día de la fecha, en el Municipio de Moreno se registran 531 notificaciones de casos, y más del 80% resultaron negativos. Del total, 37 corresponden a casos confirmados, 58 a casos sospechosos y 436 a casos descartados.

De los casos confirmados, dos cuentan con antecedente de viaje a zona de circulación viral, 24 han tenido contacto con tres casos identificados, tres corresponden a una residencia geriátrica y dos a trabajadores de la salud de sanatorios privados fuera de Moreno. Se continúa investigando la fuente de contagio de los casos confirmados restantes.

Hay dos nuevas personas recuperadas y en total suman doce, a quienes se les realizaron los hisopados correspondientes que certificaron la ausencia del virus. Los otros 22 casos activos están cumpliendo con las medidas de aislamiento obligatorio hospitalarias y domiciliarias. Los decesos acontecidos por la pandemia de COVID-19 residentes en el Municipio de Moreno son tres.

Respecto de la evolución de las personas que están internadas, 15 se encuentran en condición de alta hospitalaria y cumplen con el aislamiento domiciliario; 4 pacientes se encuentran en cuidados mínimos y uno en cuidados intensivos. Los otros casos en los que no se cuenta con información corresponden a clínicas privadas.

De los casos confirmados, el 29.7% son mayores de 60, son 22 mujeres y 15 hombres. De los casos sospechosos, el 22.4% son mayores de 60 años, hay 24 hombres y 34 mujeres.

La Secretaría de Salud del Municipio de Moreno realiza el seguimiento de casos sospechosos y confirmados y de contactos estrechos. Además, articula con efectores de salud pública y privada a Nivel Local y SAME, y con autoridades provinciales y regionales; y reorganiza el personal esencial para garantizar cobertura permanente priorizando áreas de SAME, Unidades Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica.