Denuncian a un médico del hospital de Moreno por abuso sexual

Un médico cirujano fue denunciado ante la justicia, acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad. El suceso se produjo el lunes 23 de diciembre del año pasado, pero trascendió en los últimos días.

Los datos que comenzaron a circular, principalmente a través de las redes sociales y confirmadas posteriormente por fuentes judiciales, relatan que ese día, por la mañana, una joven de 17 años, acompañada por su madre y su novio, se hicieron presentes en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega aquejada por fuertes dolores abdominales.

Ingresan a un consultorio, donde es revisada por un médico clínico y una enfermera le coloca suero intravenoso con analgésicos. La auxiliar médica le pide a la madre de la chica que salga de la habitación y luego es atendida por un médico cirujano. Posteriormente le dan una orden para realizar unas placas radiológicas de tórax y abdomen.

En momentos en que se dirigen a la salas de rayos X, la joven le relata a la madre que “este médico es un degenerado. Me quiso besar. Me preguntó como tenía yo las relaciones sexuales”. Agregó que “me tocó los pechos por arriba del top, no de manera profesional, sino manoseándome. También me levantó el top y me tocó las lolas. Me bajó el pantalón y la bombacha, y me miró la vagina, pero no me la tocó. Luego me pidió mi número de teléfono y lo anotó en la planilla”. El testimonio habría quedado plasmado en la denuncia policial.

La menor quedó internada en observación durante la noche de ese día lunes, y que el médico en cuestión la visitó en al menos tres oportunidades. El abuso habría continuado en esas circunstancias. El martes recibió el alta y comenzó a recibir mensajes de texto. El acoso se acentúo, donde el galeno –de 26 años, del que se preservan demás datos por cuestiones procesales- le solicitó fotos y la invitaba a salir con él de manera insistente. Todas las capturas de pantalla del servicio de Whatsapp fueron incorporadas al expediente judicial.

No está de más remarcar que es el relato de una conducta criminal por parte del médico, violando todos los protocolos de atención ante una menor de edad. La causa recayó en la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo. Ya habrían tomado declaraciones testimoniales. Hasta el momento no se tomó ninguna medida contra el galeno, que continúa en libertad. El delito que se investiga es “Abuso simple y grooming -acoso cibernético-”.