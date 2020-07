Desde el lunes comienza una cuarentena escalonada en territorio bonaerense

El próximo lunes comenzará en el territorio bonaerense una «cuarentena escalonada» que incorporará la apertura de la industria, el comercio y la actividad profesional con severos protocolos sanitarios, pero desde el Gobierno provincial aclararon que «no es una nueva normalidad» sino una etapa «de prueba» que dependerá de la responsabilidad individual para evitar propagar el virus.

«Vamos a pasar a cuarentena intermitente, se redujo la velocidad de contagio, logramos mantener la capacidad del sistema sanitario entonces estamos en posibilidad de manera lenta, volver a la etapa anterior», aseguró el gobernador Axel Kicillof al compartir una conferencia de prensa junto al presidente Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, este mediodía en la residencia de Olivos.

El mandatario bonaerense remarcó que esta nueva etapa que se iniciará a partir del 20 de julio y se extenderá hasta el próximo 2 de agosto se podrá sostener «en la medida que no vuelvan los contagios, que no se incremente el uso de camas».

«Va a depender del esfuerzo de cada uno, que no metamos la pata», porque «no es verdad que la Humanidad le esté ganando al virus, no le estamos ganando al virus, el coronavirus mata gente y nosotros no sabemos cómo matar al virus», remarcó.

Kicillof precisó que «el lunes abrirán las empresas que estaban abiertas, con protocolo y transporte propio» en la fase 3, anterior a la estricta que culminó hoy; el miércoles los comercios barriales y el lunes 27 de julio, las actividades profesionales permitidas».

Más tarde, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco y el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, brindaron los detalles de la implementación de esta «cuarentena escalonada» en una conferencia de prensa brindada desde La Plata.

«No volvemos a la normalidad, para nada, estamos en el peor momento de la pandemia con 250 mil nuevos casos, nunca se había dado esa cifra, tenemos que ser muy cautos y precavidos», remarcó Bianco.

El funcionario precisó que a partir del lunes, los 35 distritos bonaerenses que componen el AMBA pasan a la fase 3 y reabren «todas las industrias manufactureras y a partir del miércoles los comercios de cercanía y las agencias de lotería».

«El lunes 27 de julio se habilitarán las mudanzas y servicios inmobiliarios; los servicios jurídicos, notariales, de contaduría y auditoría; los profesionales de la salud, los servicios de mantenimiento en hogares y los servicios de peluquería y estética», detalló.

Bianco remarcó que todas las nuevas actividades que se suman a la fase 3 escalonada deberán ejercerse bajo estrictos protocolos de prevención.

Precisó que «la venta de rubro textil, calzado y juguete, es de la puerta para afuera».

Los demás distritos bonaerenses serán encuadrados en el sistema de fases bajo nuevos criterios definidos por la Provincia en relación a determinados factores sanitarios.

En la fase 3 se mantiene el mismo criterio; ingresan a esta fase los municipios en donde se haya producido un brote o un aumento significativo y repentino de casos Covid-19 y que a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observe un incremento en la velocidad de transmisión.

El jefe de Gabinete afirmó que se cambió la forma en que los municipios solicitaban la autorización de actividades, ya que hasta ahora «nos solicitaban actividades, hacíamos la evaluación con el Ministerio de Salud y el de Producción y si todo estaba en orden y no implicaba un alto riesgo de contagio se enviaba a Nación el pedido y ellos habilitaban o no».

«Ahora hemos consensuado que las actividades permitidas en fase 3 serán aprobadas por paquete, es decir solicitaremos nosotros la aprobación y los intendentes se encargarán de aplicarla en cada distrito; algunos podrán no permitir alguna actividad por determinada razón o en determinados días, es una buena noticia para todos, no es sacar el ojo sino hacer más eficiente la implementación de estas cuestiones», precisó.





El transporte público «será sólo utilizado por los trabajadores esenciales», remarcó.

Bianco explicó que en la fase 4 «se aplicará un nuevo criterio, ya que se ubicarán aquellos municipios que en alguna de las últimas dos semanas hubiesen tenido más de 10 nuevos casos Covid cada 100.000 habitantes por semana».

En estos distritos, además de las actividades permitidas en la fase 3 se suman «las obras privadas de construcción; el consumo en locales gastronómicos; las salidas de esparcimiento; los comercios de cercanía incluyendo textil y jugueterías con ingreso de clientes y el servicio doméstico».

En la fase 5, también se aplicará un nuevo criterio y en ella se ubicarán «aquellos municipios que en alguna de las últimas dos semanas hubiesen tenido menos de 10 nuevos casos Covid cada 100.000 habitantes por semana».

Estos distritos en fase 5 sumarán, a las anteriores actividades, «las recreativas con distanciamiento social; deportivas al aire libre; gimnasios; actividades sociales de hasta diez personas con distanciamiento y culturales con trasmisión remota y grabación de shows».

El funcionario insistió en que no se está ante «una nueva normalidad», sino que el Gobierno provincial puede decidir «dar marcha atrás» si crecen los casos de contagios de coronavirus o si el sistema sanitario se colapsa.

«No es que a partir de ahora se permiten actividades o liberan servicios para siempre, es una etapa de prueba para ver qué sucede con los casos y el tiempo de duplicación, podemos dar marcha atrás», afirmó el jefe de Gabinete.

Al respecto Kicillof enfatizó, al mediodía que no hay vacuna, ni traramiento comprobado ni remedio que cure la Covid-19.

«Nadie esta salvo, tenemos que cuidarnos todos con muchísima más responsabilidad colectiva, ahora más que nunca hay que estar unidos y entre todos salir de esta situación», concluyó.

Con información de Télam