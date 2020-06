El cadáver apareció tirado en una zanja: Masacraron a un hombre en el barrio 23 de Diciembre

Un hombre de 26 años fue asesinado a golpes y cuchilladas en la localidad de Cuartel V. Su cadáver fue abandonado en una zanja. La víctima estaría vinculada a la venta de drogas al menudeo. Hasta el momento, no hay detenidos.

El hallazgo del cadáver se produjo durante la mañana de este miércoles 3 de junio en una zanja ubicada en la esquina de Bartolomé Díaz y Valentín Gómez del barrio 23 de Diciembre de la localidad morenense de Cuartel V. El cuerpo presentaba varios golpes, uno de ellos violentísimo en la cabeza, y un puntazo en el cuello, entre otras heridas de arma blanca.

Un llamado al servicio de emergencia 911 alertó a la Policía. Un móvil del Comando de Patrullas constató la existencia del cadáver y un médico del SAME certificó el deceso. Posteriormente la víctima fue identificada como Vidal López de 26 años y de nacionalidad paraguaya. Tendría como apodo «Macu».

El crecimiento del asentamiento es exponencial. La mayoría de las casas son de material, y la construcción no se detiene. Tampoco el miedo de la comunidad. La venta de drogas es una actividad dinámica y en franco crecimiento. La ausencia del Estado es palpable. Y los espacios de poder que no ocupa el Estado, los ocupan los grupos narcos.

Justamente un ajuste de cuentas vinculado a la comercialización de estupefacientes sería la principal hipótesis de investigación. Lo marcan los indicios en el cadáver. Es claro que ese lugar no fue el escenario del crimen. Las fuentes consultadas señalaron que la víctima habría estado jugando al piki vóley durante la tarde del martes y luego habría hecho un “tercer tiempo” junto a otros sujetos en una vivienda en la zona, con alcohol y drogas. Una discusión, ya en la madrugada, habría sido el desencadenante del homicidio.

Hasta el momento, no hay detenidos. El asesinato es investigado por personal de la Comisaría 4º de Moreno (Cuartel V). La causa es instruida por la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Leandro Ventricelli.