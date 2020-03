El Gobierno emitirá un DNU para congelar precios de alquileres y préstamos

El presidente Alberto Fernández confirmó esta noche que dictará entre hoy y mañana un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para suspender los desalojos y ejecuciones hipotecarias y congelar por seis meses los precios de los alquileres y los valores de las cuotas hipotecarias, debido a las dificultades del Congreso para sesionar en medio de la pandemia de coronavirus.

Todas estas iniciativas fueron impulsadas por el jefe de Estado para aliviar la situación de inquilinos y tenedores de créditos hipotecarios afectados por el impacto económico de la pandemia.

En un reportaje en la TV Pública, y al ser consultado sobre que si su propuesta se aplicará por un DNU, Fernández dijo: «eso está saliendo entre hoy y mañana» con el objetivo de «sacar presión a la gente en un momento difícil».

«La idea es que los alquileres no crezcan, no aumenten, porque la gente está trabajando menos y que no se produzcan desalojos porque si la gente se demora, es porque le cuesta tener el dinero para pagarlo», agregó.

Fernández además defendió la propuesta de congelar el valor por seis meses de las cuotas hipotecarios, ya que «si se aumenta por el costo de vida, se le complica pagarlo también porque los ingresos de todos se han resentido».

En forma previa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había informado que el congelamiento de los valores de los alquileres y préstamos «se van a disponer por un DNU» porque «tiene que estar vigente antes del 1 de Abril y había muchas dificultades para hacer un sesión antes de esa fecha».



