Femicidio en Cuartel V: El acusado se negó a declarar y continuará detenido

El esposo de Olga Verón, la mujer que fue víctima de femicidio, se negó a declarar ante el fiscal Federico Soñora. Quedó detenido, a la espera de los resultados de los análisis complementarios que pidieron desde la justicia.

Víctor C. de 38 años, nacionalidad paraguaya y padre de las 4 hijas de Olga Verón se negó a declarar por el delito de “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. El Dr. Federico Soñora, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, ordenó que fuese trasladado desde los calabozos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) hasta la sede de la fiscalía la mañana del viernes 17 de abril. Pasado el mediodía notificó al esposo de Verón que estaba imputado por femicidio. Víctor C. hizo uso de la garantía constitucional, aconsejado por el abogado dependiente de la Defensoría Oficial, y declinó brindar testimonio. Luego de ese paso procesal, el presunto femicida fue trasladado a una comisaría jurisdiccional, donde quedó alojado tras las rejas del área de detención.

La principal evidencia contra Víctor C. es científica. La familia de Olga Verón refirió en el centro sanitario de José C. Paz, donde fue trasladada en un auto particular desde su humilde casa en el asentamiento ubicado en la zona lindera al barrio José C. Paz de la localidad morenense de Cuartel V, que la mujer había muerto a raíz de un accidente doméstico. El suceso se produjo en la tarde del pasado lunes 13 de abril. Rutinariamente, desde el nosocomio dieron aviso a la justicia. De turno se encontraba el Dr. Federico Soñora, quien ordenó que se realice la operación de autopsia.

Olga Verón estaba en pareja con Víctor C. desde hacía 15 años al menos. Verón tenía 37 años, era de nacionalidad paraguaya al igual que su esposo, que tiene 38 años. Fruto de la relación tuvieron cuatro hijas. Las chicas tienen 14, 10, 8 y 5 años.

La hija mayor prestó testimonio ante la justicia. Habría dicho que estaba en su habitación cuando escuchó un golpe en el baño. Cuando ingresó estaba su madre tirada en el piso. Corrió a buscar a su padre, y entre los dos intentaron reanimar a la mujer. La víctima no reaccionó. La declaración de Víctor C. seguía el mismo camino.

La operación de autopsia fue determinante. El médico legista determinó que la muerte de Olga Verón se produjo por asfixia mecánica. Fue estrangulada con un brazo, presumiblemente. También presentaría un fuerte traumatismo de cráneo. Las conclusiones del forense fueron revisadas por otro especialista, que arribó a la misma conclusión. Olga Verón no falleció a raíz de un accidente, sino que fue asesinada.

Con el informe preliminar, Soñora nuevamente tomó declaración a los testigos directos e indirectos. El testimonio de la preadolescente de 14 años confirmó sus dichos primarios, lo que causó algún desconcierto en el personal judicial. Asumen que podría estar presionada. Mientras que a Víctor C. se lo imputó por el femicidio, negándose a declarar el pasado viernes. Quedó detenido, a la espera de la confirmación de los datos de la necropsia a cargo de un laboratorio oficial especializado ubicado en la ciudad de La Plata.