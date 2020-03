General Rodríguez inició el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

Entrevista con el intendente municipal de General Rodríguez Mauro García

Ayer por la tarde, el Intendente Mauro García dio inicio al período de sesiones ordinarias 2020 del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Acompañado por una gran cantidad de vecinos, funcionarios, militantes, todo el cuerpo de concejales y autoridades del HCD, el Jefe comunal brindó un discurso contundente y acertado en cuanto a la realidad social, educativa y económica que tiene el Municipio; esperanzador por las acciones propuestas para llevar adelante desde su gestión de gobierno y emotivo tras recordar sus inicios como militante, su carrera política, la pérdida de su padre, la alegría del triunfo y por sobre todo por el compromiso puesto para transformar la realidad de General Rodríguez.

La sesión en la Sala Augusto Thibaud comenzó pasadas las 18 horas, con el izamiento de las banderas nacional y bonaerense y la entonación del Himno Nacional Argentino. El presidente del cuerpo legislativo, Manuel Anigstein, agradeció a los presentes por participar del acto y expresó sentirse honrado por presidir la sesión, al mismo tiempo que destacó que desde el HCD se trabajará en favor de mejorar la calidad de vida de todos los rodriguenses. “Será un año de mucha labor legislativa, con la decisión del Intendente de hacer parte a este cuerpo de la transformación de nuestra sociedad”.

Seguidamente se dio continuidad a la orden del día donde se anunció la conformación de nuevos bloques (Compromiso por General Rodriguez-Juntos por el Cambio y un unibloque personal Omar Caballero), la ratificación de las autoridades del cuerpo y la constitución de las distintas comisiones con sus días y horarios de reunión.

Luego fue el turno de invitar al Intendente Mauro García a pronunciar su discurso, donde sus primeras palabras estuvieron dirigidas a poner en relieve este acto de apertura de sesiones. Al respecto dijo: “No hay dudas de que con una historia tan difícil es muy significativo cada momento en que iniciamos una instancia de discusión y debate, con ideologías diferentes, pero a todos nos traza el mismo camino, que es el que abrió Raúl Alfonsín y que se plasmó en la elección de 1983”.

En este sentido, agradeció a los vecinos quienes fueron los que lo eligieron como Jefe comunal. “Hoy estoy aquí siendo Intendente, sin pausa, desde que uno se levanta hasta que se acuesta estoy comprometido con los problemas de una ciudad que crece día a día y tiene nuevas demandas”, señaló.

Seguidamente comenzó con el detalle de las acciones a realizar en la gestión. En el área de Producción, el Jefe comunal subrayó que se pondrá el esfuerzo necesario para generar las condiciones para que las empresas e industrias se instalen en nuestro distrito, y también impulsarán junto con el cuerpo legislativo una ordenanza para generar nuevos puestos de trabajo para los rodriguenses, con mano de obra calificada.

Para acompañar este proceso, destacó la llegada de la universidad pública a nuestro distrito, a través de la carrera de Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham, que permitirá a docentes y profesores mejorar sus condiciones académicas. Esta iniciativa servirá también como puntapié inicial para tener en un futuro un Polo Universitario en General Rodríguez, tan importante para la comunidad.

Respecto a la falta de vacantes en las escuelas, el Intendente García subrayó que hay que terminar con este problema para garantizar que todos los chicos puedan ir a la escuela, como así también atender la demanda de las zonas rurales que reclaman la presencia del Estado. Para ello propuso trabajar con los recursos propios, de la Provincia y de la Nación para la construcción definitiva de las escuelas.

En este marco, sostuvo lo importante que es continuar con las obras. “La gente, la coyuntura nos pone en este lugar y vamos a encarar un plan para dar respuesta a la demanda de más de 4 mil pibes que no pueden ir al colegio. Pongamos en funcionamiento todos los recursos que tengamos y tratemos de reactivar las obras que están paradas para que el año que viene no corra ninguna mamá por una vacante, haciendo cola a las cuatro de la mañana”.

Por otra parte, en cuanto al área de Salud Pública y Desarrollo Social resaltó la implementación del Plan nacional Argentina contra el Hambre, por el cual se entregaron en nuestro distrito más de 6400 tarjetas AlimentAR que, como destacó García, no solucionan el problema del hambre, pero es parte de una necesidad de resolver la dificultad de la gente. “Nosotros debemos instrumentar políticas que garanticen que la alimentación de los niños no sea la dependencia de una tarjeta sino devolviendo dignidad a las familias, y eso se hace con trabajo, porque cuando no falta el trabajo en las casas la familia está feliz.”

En cuanto a la salud pública expresó que las acciones estarán dirigidas a poner en valor el sistema de atención primaria, sea con el AMBA y aumentando el presupuesto. Celebró la vuelta del programa nacional Remediar para garantizar los botiquines para atender a los nenes. “Mejorar el sistema de atención primaria ayudará a descomprimir la atención mayor como la guardia del Hospital Interzonal Vicente López, trabajando en conjunto con la oficina de referencia y contrareferencia”.

La seguridad fue otro de los temas abordados por el Jefe comunal, donde comentó la reciente puesta en valor de lo que estaba funcionando y la instalación de más cámaras y un software que permitirá dar registros para poner a disposición de la justicia estas imágenes como pruebas. Asimismo, dijo que el eje estará puesto en la prevención y así dar más seguridad a los vecinos.

Los eventos culturales, educativos y deportivos tendrán como fin poder generar nuevas oportunidades a los jóvenes de los barrios. Respecto a esto, el Intendente hizo referencia a la gran cantidad de chicos que asistieron a las colonias de vacaciones y cómo se trabajó articuladamente con el Gobierno provincial para que se habiliten todos los espejos de agua y los más pequeños tengan la oportunidad de conocer una pileta.

Continuando con la generación de nuevas oportunidades comentó que se formarán los equipos municipales de básquet y vóley, con el objetivo de que los jóvenes que alguna vez no pudieron asistir a un club y pagar una cuota, puedan hacerlo.

En su última etapa del discurso, el Intendente destacó que “la mejor evaluación de las acciones es la que da el pueblo” y continuó: “Cuando ponemos una luz en un barrio, aparecen los reclamos y no nos tiene que preocupar que nos pidan, porque para eso estamos, sino hay que dejarle el lugar a otro compañero. Hay que trabajar compañeros, tenemos que levantarnos y pensar en qué cosas podemos hacer para mejorar la realidad a los vecinos”.

Para cerrar hizo mención a cómo encontró a la Municipalidad el 9 de diciembre cuando asumió, con una situación económica muy difícil, una posición, tal cual remarcó el Jefe comunal, de la cual el gobierno municipal fue arrastrado por la incapacidad del Gobierno nacional y provincial de generar políticas que permitan a los municipios resolver sus situaciones críticas.

Desde ese momento, con una deuda flotante de 220 millones de pesos y un déficit de 120 millones se trabajó para recuperar el rumbo económico, cumplir con las obligaciones y pagar en fecha 60 millones de pesos en aguinaldos; los sueldos de los empleados de enero y febrero con fondos genuinos y un calendario de pagos de deuda flotante.

Por último, convocando a todos los presentes a trabajar para mejorar la realidad de los rodriguenses se dirigió, además, especialmente al cuerpo legislativo y en particular a los concejales de la oposición expresándoles que siempre estarán las puertas abiertas para recibirlos y que cuentan con todas las herramientas para llevar adelante denuncias y también para acompañar la gestión.

De esta manera, con gran euforia y emoción el Jefe comunal dejó inauguradas las sesiones ordinarias, las cuales pasaron a un cuarto intermedio hasta el jueves 12 de marzo.