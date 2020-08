Inauguraron el pabellón Atucha del hospital Vicente López de General Rodríguez

Entrevista con el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan

Respecto a los reclamos de los trabajadores de la salud por la apertura de paritarias, el ministro de la cartera sanitaria provincial Dr. Daniel Gollan señaló que «Yo le pido a los gremios, en particular porque tenemos excelente relación con ellos, que mensuren estas cosas. Porque lo que se le fue negado por años se le está rápidamente corrigiendo, y ellos aparentemente no tienen en consideración todo ese enorme esfuerzo que está haciendo el Ministerio y que vamos a seguir haciendo, porque somos los primeros interesados que todo el trabajador tenga su planta permanente y tenga las condiciones laborales que merece. Les pedimos que acompañen un poco más, que ya que esperaron tantos años, digamos, viendo el deterioro, que ahora que estamos haciendo todo lo contrario y rápidamente, se pongan a trabajar en conjunto con nosotros, no a poner palos en la rueda. Por favor, se lo pedimos en todo momento».