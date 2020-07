Ituzaingó: Dos sucursales de Carrefour clausuradas por incumplimiento

El Gobierno Municipal clausuró las dos sucursales de la cadena de supermercados Carrefour de la Avenida Ratti y la Avenida Blas Parera, por no cumplir con la Ordenanza municipal 5261 que entre sus artículos establece que mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrán comercializarse productos que no estén catalogados como esenciales o de primera necesidad.

En un operativo de la DIrección de Fiscalización General del municipio, pudo corroborarse que ambos establecimientos comerciales ponían disponibles para la venta productos de bazar, indumentaria, juguetería y electrodomésticos, entre otros productos no esenciales.

Recordamos a los vecinos y vecinas que si conocen comercios que incumplan esta norma y la que establece la prohibición del aumento de precios impulsado por el Gobierno Nacional, podrán realizar su denuncia llamando al 0800-666-1518.

Por último, aquellos que deseen conocer los precios máximos de referencia, pueden consultarlo en el siguiente link a este sitio web oficial http://www.miituzaingo.gov.ar/es/precios-max-referencia