Operativo policial y sanitario por pacientes con Covid-19 que escaparon de una clínica en Caseros

Una mujer y dos jóvenes abandonaron en la noche del sábado el Sanatorio Modelo de Caseros donde permanecían internados desde el 3 de mayo y en los últimos días habían tenido resultado positivo de COVID-19. Cerca de las 21 horas, el médico a cargo de su atención denunció a la Comisaría 1° de Caseros que los pacientes se fugaron del lugar sin haber recibido el alta médica.

En paralelo, nuestros equipos de 3F COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) divisaban por las cámaras a tres personas que no estaban cumpliendo con el aislamiento social en la Plaza de la Unidad Nacional de Caseros. Inmediatamente, se activó un operativo cerrojo en busca estas personas y en resguardo del resto de los vecinos, pudiendo dar con ellos en un sector de la plaza. Hacia allí fueron los equipos de seguridad municipal y el SAME que, bajo un estricto protocolo sanitario, los disuade de seguir allí y logra que regresen al sanatorio donde continúan su tratamiento. Se trata de una mujer de 39 años y dos jóvenes de 18 y 16 años, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que por disposición de la obra social a la que pertenecen, Activa Salud, fueron a atenderse al Sanatorio Modelo de Caseros.

Para evitar posibles contagios y la propagación del virus, la Municipalidad de Tres de Febrero activó anoche el protocolo de salud e higiene por Covid-19. Personal de Defensa Civil y Policía aisló la zona hasta la mañana del domingo 17 y desinfectó todos los lugares por donde estuvieron estas personas, especialmente la zona de bancos de la plaza. El equipo de Salud de la Municipalidad está en contacto permanente con la clínica para el seguimiento de la situación.

Desde que llegó el primer caso de Covid-19 al país, la Municipalidad de Tres de Febrero trabaja de manera coordinada con la Nación y la Provincia para contener la crisis sanitaria y evitar la propagación del coronavirus. Adherimos al Protocolo de Salud provincial y tomamos diversas medidas para prevenir el contagio y respetar el aislamiento social obligatorio. Estamos construyendo un Hospital Modular de Emergencia junto a Nación en Martín Coronado, levantamos un Hospital de Campaña en un centro deportivo y realizamos controles permanentes del cumplimiento de la cuarentena. La semana pasada presentamos una Unidad de Testeo Móvil para actuar con rapidez ante la aparición de nuevos casos y lanzamos un Cuerpo de Prevención para controlar que se respete el aislamiento social en los centros comerciales.