Presentaron a Brownie, el segundo ejemplar del programa «Perros de Terapia para Asistencia Judicial»

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires presentó a Brownie, el segundo ejemplar del programa «Perros de Terapia para Asistencia Judicial», que permite dar un contexto de contención a niños, niñas y adolescentes que deben declarar en casos de abusos o maltratos.

Brownie, un cachorro macho color chocolate de ocho meses perteneciente a la raza Australian Labradoodle, fue adiestrado especialmente para acompañar a niños, niñas y adolescentes (NNyA) momentos previos a una declaración porque han sido víctimas de abusos, maltratos o bien se encuentran en un proceso de revinculación con un progenitor.

La primera experiencia de este tipo estuvo a cargo de Titán, un Golden retriever de cinco años, que ya estuvo con más de 120 NNyA que dieron su testimonio en la Sala de Entrevistas Especiales (Cámara Gessell), obligatoria hasta los 16 años.

Yael Bendel, asesora general tutelar, aseguró a Télam que al ver el éxito de Titán y la cantidad de trabajo que tiene, pensaron en sumar otro can.

«Buscamos un perro que sea un poco más chico y que tenga un tipo de piel y pelo hipoalergénica que permite estar con chicas y chicos que necesitan estas condiciones», precisó.

Bendel afirmó que los chicos «llegan con nervios y angustias, pero apenas ven a los perros les dan ganas de jugar, se descomprimen y se sienten mas aliviados», y agregó: «Yo no quiero romantizar este momento porque no deja ser una declaración de abuso o maltrato».

Esta clase de sistema fue inspirado en base a experiencias en países como Francia, Canadá y Estados Unidos, donde se utiliza para asistencia judicial.

Sobre el comportamiento de los NNyA antes y después de declara, la titular del MPT aseguró que «piden sacarse fotos, lo abrazan y muchos dijeron que fue lo mejor que les pasó».

«Es un momento de mucha movilización emocional, tenemos que lograr un relato corto y cuidada posible para no revictimizar, por eso tener perspectiva de género y perspectiva de infancia también implica evaluar el momento determinado para declarar», señaló.

Por último, Bendel indicó: «Muchas veces tuve que llamar a la justicia para decirles que no era el momento adecuado para que un NNyA declare. Los chicos son sujetos de derechos y no objetos de prueba, por eso no hay que obligarlos a declarar porque eso vulnera sus derechos. Que la declaración sea el inicio del proceso de reparación y no una nueva revictimización».



Sergio Agudo es el criador y quien adiestró a Brownie y Titán, que fueron seleccionados especialmente para ser parte del programa «Perros de Terapia para Asistencia Judicial».

«El adiestramiento es cognitivo emocional, partiendo de la base que ellos piensan, sienten y buscan agradarnos. Por eso usamos el juego desde cachorros y a medida que van creciendo se les empieza a exigir», sostuvo.

Agudo contó que Titán fue elegido a los 45 días (hoy tiene 6 años) por su temperamento: «El Golden es un perro muy sensible y empático que siempre busca agradar y se vincula rápido con la gente».

«En el caso de Brownie, que hoy tiene seis meses, se lo eligió por su tamaño, su tipo de pelo y piel hipoalergénica, que se podría utilizar con chicos alérgicos», finalizó.

