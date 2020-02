Relatos Salvajes: Le robaron los documentos, hizo la denuncia en la Comisaría 1º y cuando salió incendió un auto secuestrado

Un hombre de 27 años realizó una denuncia por robo en la Comisaría 1º de Moreno. Cuando salió, incendió un auto estacionado en las inmediaciones de la seccional. Habría estado alcoholizado. Fue demorado y posteriormente liberado por orden de la justicia.



Increíble. Una historia que podría engrosar las crónicas de la película “Relatos Salvajes”. Un hombre de 27 años que había realizado una denuncia por el robo de sus documentos, luego de realizar el trámite en la Comisaría 1º de Moreno, incendió uno de los autos que estaba estacionado en las inmediaciones de la seccional. Fue inmediatamente capturado por los Policías.



El vehículo en cuestión había sido incautado por la justicia luego de un choque. Presentaba en la parte frontal importantes daños. Ahora está casi totalmente incendiado, pese al esfuerzo realizado por los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas. El suceso se produjo pasada la primera hora de este sábado 8 de febrero.



La actitud del sujeto -del que no trascendieron datos filiatorios- causó sorpresa en los uniformados. “Vino a hacer una denuncia por el robo de sus documentos, lo notamos levemente alcoholizado. Es llamativo lo que hizo porque no tuvo mayores demoras para ser atendido” explicó una fuente, que no salía de su asombro.



Presumen que salió tanteando los vehículos hasta que dio con este automóvil que estaba abierto, ubicado sobre la calle Belgrano, entre Merlo y Mitre, a menos de 30 metros de la dependencia 1º de Moreno. Con un encendedor lo prendió fuego y se quedó a contemplar las llamas.



Por ese motivo, fue capturado por los uniformados, que desesperados salieron a tratar de extinguir el siniestro. El mismo vocero afirmó que el individuo reconoció su culpabilidad, pero no explicó los motivos de su decisión. La situación fue comunicada a la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, desde donde se indicó que se labraran actuaciones por el delito de “Daños”, y posteriormente, por orden emanada desde ese mismo organismo de la justicia, se dispuso la libertad del sujeto.