Se alcanzó el tope de permisos diarios para el regreso de argentinos varados en el país

La Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete alcanzó este sábado «el tope de los permisos diarios permitidos», para habilitar el regreso de argentinos varados en diferentes puntos del país a raíz del aislamiento social, preventino y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus.

«El sistema funcionó perfecto, pero ya se alcanzó el tope de los permisos diarios permitidos», señalaron a Télam fuentes oficiales.

En el marco de la cuarentena administrada, «el Gobierno está dosificando la circulación en las rutas, con fuertes operativos de seguridad, y se va a evaluar diariamente» el funcionamiento del permiso que de manera excepcional permite el regreso a su residencia habitual por vía terrestre desde las 0 horas de hoy y hasta el martes 21, indicaron las fuentes.

«Ya dimos la cantidad de cupos de hoy y veremos cual es la circulación este sábado; el Gobierno está evaluando los turnos que se sacaron hoy y tomando una decisión hacia adelante», remarcaron.

Además, sostuvieron que el permiso no debe «ser utilizado por quien no lo necesite, que no haya vivos».

El Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior autorizaron excepcionalmente el regreso a su residencia habitual por vía terrestre desde las 0 horas de hoy y hasta el martes 21 a las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un domicilio distinto al propio.

La norma, publicada este sábado en el Boletín Oficial, sostiene que podrán circular siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas y den cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional.