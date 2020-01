Se negó a declarar el acusado de los abusos sexuales en el centro de Moreno y habrá rueda de reconocimiento

El acusado, detenido el sábado por la tarde en Tigre, se negó a declarar frente al fiscal Leandro Ventricelli. En los próximos días será sometido a una rueda de reconocimiento. Está imputado en ocho casos de abuso sexual consumado y uno en grado de tentativa.

El hombre de 25 años, con antecedentes panales por diversos robos desde el año 2012, se negó a declarar ante el fiscal Leandro Ventricelli. El sujeto, el pasado sábado en la casa de un familiar en la zona de Don Torcuato –Partido de Tigre-, es sospechoso de los delitos “abuso sexual agravado por acceso carnal y robo agravado por el uso de arma”.

Finalmente los casos que se le imputan son ocho abusos sexuales y uno en grado de tentativa. Una de las denuncias se realizó en las últimas horas, cuando la víctima venció al miedo y se animó a presentarse ante la justicia.

Los ataque se producían entre las 5.30 y 6.30 de la madrugada y las 15 y 16 horas, momentos en que el acusado iba y volvía de su trabajo en la zona de Paso del Rey –en una empresa vinculada al rubro de limpieza- y regresaba a Cuartel V, lugar de residencia. En uno de ellos, ocurrido a finales de noviembre del año pasado, la Policía detuvo a un colectivero. Tuvo que ser liberado, porque en un hecho que marca la inoperancia de la fuerza de seguridad provincial para detener al delincuente, no advirtieron que había cámaras de seguridad que registraron parte del suceso y que liberaban de culpa y cargo al trabajador del volante.

Fuentes judiciales indicaron que en los próximos días –pero no más allá de esta semana- se realizará una rueda de reconocimiento. Esta es una de las razones por las cuáles es importante no difundir su fisonomía. Además tendría dos hijos pequeños, que no deben ser estigmatizados. Nada tienen que ver con el supuesto accionar del padre. Se presume que se pedirá también la prisión preventiva del sujeto, una vez realizado el anterior paso procesal.