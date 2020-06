Una enfermera de Pilar tuvo coronavirus por 60 días

Marisa Saravia, la enfermera del Hospital Austral que tuvo coronavirus por 60 días y le realizaron 11 hisopados, fue saludada hoy por el presidente Alberto Fernández en su visita al «hospital solidario» montado en el predio de este centro de salud, en el partido bonaerense de Pilar, y catalogó al diálogo como «muy agradable, muy personal».

«El encuentro fue muy agradable, muy personal, no lo esperábamos. Estuvo hablando con nosotras y cuando le dijeron que era mi cumpleaños me lo cantó», dijo Saravia a Télam.

La enfermera recibió la visita del Presidente junto a su colega Viviana Barrios, quien también dio positivo de Covid-19 y compartieron la internación durante 15 días.

«El presidente se quedó hablando mucho conmigo porque quedó impactado con mi historia», aseguró Saravia, que estuvo con el virus 60 días y tuvo que realizarse 11 hisopados.

«El 18 de marzo tuve contacto con un paciente que no ingresó aislado porque entró con otra patología, y en ese momento no teníamos el protocolo para todos los pacientes. A los tres días el paciente dio positivo y entonces me aislaron. El 23 hice fiebre, hablé, me hisoparon y me dijeron que era positivo», relató la enfermera, que trabaja en el cuarto piso del Hospital Austral.

«Quedé internada por 15 días en el hospital con síntomas leves como tos, dolor de garganta y fiebre. No tomé ninguna medicación. También tuve pérdida del olfato, y la verdad es que todavía no la recuperé al 100%», agregó.

Saravia compartió la habitación durante la internación con su colega Barrios que también fue diagnosticada con el virus.

«Estábamos en una habitación con presión negativa. No podía salir ningún virus para afuera. Teníamos televisión y al estar las dos juntas nos ayudamos y nos acompañamos», dijo Saravia, quien, luego de permanecer internada durante dos semanas internada en el hospital, fue trasladada a su casa en Escobar donde siguió el resto el aislamiento junto a su marido -quien también contrajo el virus- y sus dos hijos de 3 y 7 años.

«El problema es que me daba siempre positivo el hisopado para corroborar si seguía teniendo el virus. Me hice 11 hisopados, el primer negativo fue en el día 60», dijo Saravia, y añadió que «están investigando mi caso porque la verdad fue uno de los pocos que pasó tantos días dando positivo, nunca tuve un falso negativo en esos días».

«Hasta el 22 de mayo estuve encerrada. Salía en el auto y me iba directo hacia la carpa del Austral para hisoparme», relató la enfermera, quien agregó que le «daba miedo salir a comprar para que no me miren, todo el barrio sabía que había tenido coronavirus».

El 27 de mayo Saravia volvió a reintegrase a su puesto de trabajo en el cuarto piso del Hospital Austral, a 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, aunque con «muchos temores», reconoció.

«Es un virus que vino para quedarse, así que hay adaptarse a las nuevas formas de vida y los que están en contra de la cuarentena van a tener que hacerlo también. Si uno es joven y sin factores de riesgo lo puede pasar, pero a las personas mayores o con problemas los puede perjudicar. Hay que tomar conciencia», concluyó.

En el predio, que corresponde al Hospital Austral, fue construido el «hospital solidario» que cuenta con 60 camas, de las cuales 40 son para observación y las restantes 20 para terapia intensiva e intermedia para personas con coronavirus.