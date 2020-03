Una nena de 11 años fue violada y quedó embarazada: detuvieron al primo

La niña fue abusada y la policía detuvo a un primo. Transita la semana 14 de embarazo. La aprehensión se produjo durante la noche de este viernes. El acusado habría dicho a familiares cercanos que “quería hacerse cargo del bebé”. Un caso aberrante.

Esta semana una mujer radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Moreno donde consignaba que su hija, de solo 11 años, había sido víctima de violación y estaba embarazada. Conmocionada, acusó a un sobrino del abuso.

El aberrante hecho habría sucedido en la vivienda de la familia, ubicada en el partido de Moreno. La víctima solo habría brindado un testimonio limitado ante la justicia y cuenta con apoyo psicológico. Los datos aportados permitieron individualizar al sospechoso. En la contención de la niña participa también el Servicio Local de Niñez dependiente de la municipalidad local.

Con la instrucción del expediente realizada por personal dependiente del Dr. Federico Soñora, titular de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, la causa avanzó en los últimos días. En la noche de este viernes 13 de marzo, la policía detuvo al acusado. Está imputado en el delito de “Abuso sexual agravado por acceso carnal”. Las fuentes consultadas indicaron que este sujeto, de 27 años, le habría dicho a su círculo íntimo que “quería hacerse cargo del bebé” y “pasarle plata para su alimentación”. Hasta el momento no trascendió la decisión respecto a la interrupción del embarazo. Cabe recordar en este punto que en el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo F.A.L., que ratificó la no punibilidad –es decir no se le puede aplicar ninguna sanción o pena jurídica- del aborto si el embarazo es consecuencia de una violación y que enfatizó que en ningún caso de aborto no punible debe estar sujeto a trámites judiciales. De esta manera interpretó de manera más amplia el artículo 86 del Código Penal. En el caso de una menor de 13 años, junto a sus representantes legales –padre, madre o tutor-, interviene un asesor de incapaces quien participa del proceso emitiendo un dictamen y que tiene entre sus facultades -si así lo considera- la de convocar a un comité de bioética para que brinde una recomendación al respecto.