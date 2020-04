Unánime respaldo del Concejo Deliberante de Escobar a la decisión de Ariel Sujarchuk de intervenir la Clínica San Carlos

En una sesión realizada en el Teatro Seminari, siguiendo los estrictos protocolos de bioseguridad por la pandemia del coronavirus, el Concejo Deliberante de Escobar respaldó la decisión del intendente Ariel Sujarchuk de intervenir la Clínica San Carlos de Maquinista Savio y municipalizar su gestión desde los primeros días de mayo.

La aprobación del expediente que autoriza el traspaso de la institución médica a la órbita de la Municipalidad fue compartida por los concejales de los distintos espacios políticos que integran el poder legislativo del distrito, con la excepción de Carina Chmit. Por otro lado, por amplia mayoría, se convalidó el cambio de nombre del sanatorio, que a partir de ahora se llamará Hospital Presidente Néstor Kirchner.

“Agradezco y valoro el apoyo recibido de los concejales de todos los espacios políticos del distrito. Pero al mismo tiempo quiero destacar que no me sorprende porque desde el primer momento estamos trabajando todos unidos, sin especulaciones ni mezquindades, con mucho compromiso y responsabilidad, para sobrellevar el desafío que representa esta pandemia. En Escobar sabemos que nadie se salva solo. Y no es sólo una frase sino una realidad que se explicita en cada uno de nuestros actos de gobierno”, aseguró Sujarchuk.