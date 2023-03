Nueva ronda de testigos en el Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema

Trabajo legislativo

La tercera audiencia testimonial se dio en el marco de la Comisión de Juicio Político, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT).

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tuvo la tercera ronda de exposiciones de testimonios sobre el tratamiento del pedido de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

Durante la jornada de hoy, expusieron Juan Manuel Olima Espel, secretario Institucional de la Procuración General de la Nación; Sebastián Garay, de la secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de la Nación; Guillermo Garay y Natalia Hilda Monayer, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Al inició, Gaillard informó la ausencia del fiscal Carlos Stornelli para ser interrogado en el marco del juicio político. La diputada anticipó que “desde la presidencia se le comunicará al procurador interino Eduardo Casal de la incomparecencia del fiscal Stornelli y se le solicitará se inicien las acciones disciplinarias correspondientes”. Al respecto, agregó: “Si le permito a Stornelli declarar por escrito estaría violando el reglamento que ha votado la Cámara de Diputados de manera unánime en la sesión que se realizó en el año ´96”.

Asimismo, la titular de la Comisión añadió que “los citados se dan en el marco de las hipótesis de investigación, una de las cuestiones que se intenta dilucidar en esta Comisión es el vínculo entre el señor Silvio Robles y el ex ministro de Justicia y Seguridad porteña, hoy en uso de licencia, Marcelo D´alessandro”.

Como respuesta, el diputado Pablo Tonelli (PRO) sostuvo que “da la impresión que el oficialismo no tiene interés en las respuestas del fiscal Stornelli, sino hacerlo comparecer y seguir con el espectáculo para maltratarlo”. En ese sentido, sugirió que, “en vez de tanta denuncia, por qué no le mandamos las preguntas, que las conteste y en la próxima reunión las tendríamos acá con nosotros”.

A la hora de los testigos citados, el diputado Rodolfo Tailhade (FDT) le solicitó al testigo Olima Espel saber si efectivamente las conversaciones con (Marcelo) D´alessandro son verdaderas.

Juan Manuel Olima Espel resaltó que “es habitual que muchas veces me pidan dictámenes y se los dé, porque es público y si puedo facilitarle a la gente el acceso a la justicia y a la compresión lo hago”.

En la continuidad, la presidenta de la Comisión comunicó la ausencia del abogado Marcelo Mazzeo que “ha sido citado como testigo con lo cual esta Comisión va a volver a notificarlo bajo apercibimiento de aplicar el artículo 247 y 154 del Código Procesal Penal respecto a los testigos y que comparezca por la fuerza pública”.

Otro testigo que compareció fue el abogado Sebastián Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios de la CSJN, a quien la diputada Vanesa Siley (FDT) le consultó sobre si “participó en alguna de las causas que son objeto de este juicio político”, a lo cual Garay contestó que “no, no participé en ninguna”.

Guillermo Sebastián Garay, de la vocalía del juez Rosatti, también respondió preguntas acerca del trabajo en la Corte. Fue consultado acerca de una inundación en el despacho de Silvio Robles y Natalia Monayer, pero dijo que no le constaba que sus computadoras “hayan quedado fuera de servicio”.

En este sentido, Monayer, también parte de la vocalía de Rosatti, dijo que integraba grupos de chats con los integrantes de la vocalía y que tiene acceso al sistema interno Lex 100. Consultada sobre la inundación, Monayer dijo que “ninguna de las computadoras del despacho sufrió ningún daño”.

Durante el interrogatorio, el diputado Leopoldo Moreau (FDT) consideró: “Voy a seguir manteniendo una línea de conducta en el sentido de no hostigar a la testigo, pero quiero dejar constancia que la testigo es reticente”.

El diputado Álvaro González, del PRO, se refirió también a la inundación del despacho y dijo que “se le pretende atribuir daños que, hasta ahora, los testigos que hemos ido escuchando no han validado”.

Como respuesta, Monayer insistió que “no se dañaron computadoras, ni expedientes judiciales, lo que se ha dañado es el aire acondicionado y la instalación eléctrica”.

Luego de los interrogatorios, el diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, consideró que “hoy se ha demostrado que los puntos que son la guía del juicio político están en la banquina, ha quedado demostrado que hay una desesperación por conseguir alguien que quiera decir algo, si es posible mejor en contra de la justicia y la Corte”.

En cambio, el diputado Moreau advirtió “la existencia de un Poder Judicial que, en sus más altas jerarquías, tiene enquistada una mafia”. “Desconocer el significado de la banda de Lago Escondido y no impulsar que se esclarezca, es de una gravedad inusitada, es dejar a la libertad de las personas librada a un grupo de delincuentes”, dijo.

Al cierre de la reunión, la Comisión aprobó nuevas medidas de prueba y testigos. La Comisión volverá a reunirse el martes 21 de marzo, centrada en la causa 2×1, y el martes 28, para analizar el rol de la Corte en la causa por Coparticipación.