Nuevamente ardió el depósito de neumáticos ubicado en la colectora norte de autopista

Desde hace más de una década periódicamente se producen incendios de grandes proporciones en este depósito de neumáticos usados ubicado sobre la colectora norte de la Autopista del Oeste entre Guatemala y El Salvador, en las cercanías del arroyo Los Perros. Pero tan grave como el daño ambiental que se produce también a menos de 30 metros está una empresa distribuidora de gas envasado. Y a 200 metros una estación de servicio. El último siniestro importante que tenemos registro ocurrió en la madrugada el 3 de mayo del 2016. En aquel momento trabajaron nueve dotaciones de Bomberos Voluntarios. El desatado este jueves 9 de marzo demandó una igual cantidad de cuadrillas de servidores públicos reforzados con los cuarteles de General Rodríguez e Ituzaingó. No fue una tragedia por el trabajo profesional de los Bomberos. También estuvieron presentes Defensa Civil y Tránsito de la municipalidad de Moreno. ¿Quién permite que siga funcionando? Claramente la comuna local. El día posterior estuvo una camioneta de la secretaría de Salud y Medio Ambiente. No habrían sido atendidos por las personas que estaban dentro del predio. Sin dudas no puede seguir emplazado en ese lugar. Es un enorme peligro. En la puerta de ingreso quedó un acoplado cargado con una gran cantidad de gomas. En el interior al menos una docena de vehículos fueron pasto de las llamas. Esa sería la explicación a las explosiones que se escucharon en las cercanías durante la tarde de este jueves. Tuvimos suerte, la próxima la Diosa fortuna puede no acompañar. No tentemos a la desgracia.