Nuevamente vacunas vencidas: En este caso contra el rotavirus en la salita municipal del barrio San José

A raíz de lo que ocurrió con las vacunas contra la varicela que habían caducado en el jardín Nº 908 del barrio San José muchas mamás comenzaron a revisar las libretas sanitarias de sus hijos. De esta manera una de ellas descubrió que la aplicación que recibió su bebé contra el rotavirus estaba vencida. La recibió el 3 de mayo de este año y había expirado en enero.

El rotavirus suele causar diarrea acuosa grave, principalmente en bebés y niños pequeños. Los vómitos y la fiebre también son comunes en bebés con rotavirus. Los niños pueden deshidratarse y necesitar ser hospitalizados e incluso tener un desenlace fatal. La dosis contra esta enfermedad está incluida en el calendario de vacunación nacional.

El lugar donde aplicaron la vacuna oral fue en la sala de atención primaria “José de San Martín” del barrio San José, ubicada sobre la calle Perú entre Colombia e Italia de Moreno Norte. Una vacuna vencida no garantiza la inmunogenicidad plena, por lo tanto se considera una dosis no válida. No tendría efectos colaterales y sería inocua. Tendría que volver a ser vacunado. Al menos se detectaron tres casos en ese lugar.

La pregunta, ante la sucesión de hechos es ¿Quién controla la fecha de vencimiento, caducidad, expiración de las vacunas que se aplican en las salas de atención primaria de la municipalidad de Moreno?