Nuevos graduados del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales recibieron sus diplomas

Este miércoles 21 de diciembre se llevó adelante el segundo acto de entrega de títulos a egresados del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Moreno.

La ceremonia comenzó pasadas las 19hs. en la que se entregaron los títulos de grado a estudiantes que concluyeron las obligaciones curriculares correspondientes a las carreras de Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Trabajo Social, el Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial y el Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria.

Estuvieron presentes en la ceremonia el Vicerrector Alejandro Robba, el Director-Decano Juan Martín Etcheverry, y también los Coordinadores-Vicedecanos de las carreras que integran el Departamento: de la Licenciatura en Trabajo Social, Maia Klein; de la Licenciatura en Comunicación Social, Alejandro Cánepa; y del Área de Educación, Lucía Romero.

Las palabras de bienvenida, en esta oportunidad, estuvieron a cargo de Juan Martín Etcheverry, Director-Decano del Departamento: «En la historia de nuestro país, hubo muchísimas manos que se encargaron de no fragmentarnos como sociedad y de que tengamos la posibilidad de reconstruir un futuro mejor. Hay muchas vocaciones que son centrales, ¿quién puede dudar de que la educación es un pilar central para entender qué nos pasa como personas y como pueblo? ¿quién puede dudar de la importancia de una comunicación que nos enlace y que genere fraternidad? ¿quién puede dudar de la importancia de que haya intervenciones profundas en nuestra sociedad? Ustedes decidieron con su sueño colectivo abrazar vocaciones que son centrales para la reconstrucción de nuestra comunidad. Nuestro particular deseo y compromiso es seguir acompañándolos en este camino para que tengamos cada día un pueblo más feliz y con mucha más intervención, sobre todo de aquellos que apuestan que con su esfuerzo individual estemos cada día un poco mejor.»

A continuación, pronunció un mensaje dirigiéndose a sus compañeros egresados el reciente graduado Licenciado Nicolás Romero: «Hoy tengo el honor de participar en nombre de mi carrera y, aunque mi discurso sea breve, espero que represente la trayectoria de todos y todas los que tuvimos el privilegio de ser parte de esta excelente universidad. Hoy hablo de parte de todos mis compañeros y también de mi familia, en la que nadie antes accedió a los estudios superiores. No por falta de capacidad, sino porque ellos, como tantas otras personas, carecieron de posibilidades, de un estado que resguarde los derechos de nosotros. Que hoy yo esté acá es gracias a las políticas de educación que hicieron posible que haya universidades en el conurbano. Esta cuestión de cercanía nos permitió, al menos desde la Comunicación, ver que somos personas que tenemos algo para decir, dejar de ser contados por otros y producir desde nuestra perspectiva. Llegamos hasta aquí gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro camino».







Por último, para dar cierre al acto, el Vicerrector Alejandro Robba se dirigió a los graduados: «Este acto, además de la solemnidad del caso, tiene otro condimento que es celebrar un logro de Uds. pero compartido por toda la comunidad de la UNM. Todos los trabajadores y trabajadoras ponemos lo mejor para que nuestra universidad siga creciendo, tanto en término de mas carreras y posgrados como en actividades de relación con el territorio, de vinculación tecnológica e investigación. En ese sentido, el año que viene tendremos 4 nuevas carreras de Diseño y para el 2024 la carrera de Abogacía. Todas las carreras las pensamos desde nuestra región y para nuestra región, que Uds. puedan desarrollarse en Moreno y los distritos vecinos, que no tengan que desarraigarse e irse a vivir a otra ciudad. Tienen que pensar que este solo es el fin de una etapa de formación y el comienzo de su vida profesional. Los esperamos como futuros estudiantes de posgrado, como docentes, investigadores o formando parte de los consejos asesores de graduados. Las puertas de la universidad estás abiertas, esta es su casa y es por eso que los vamos a seguir acompañando en todo lo que deseen emprender.»

Compartimos las palabras de los graduados

Rocio del Carmen Vaca – Licenciada en Comunicación Social

«Comenzar una carrera universitaria es entrar en un mundo desconocido que te puede generar mucha incertidumbre e incluso un poco de miedo, pero cuando te adentrás en la experiencia y te encontrás con cada estudiante con el que compartís un objetivo en común, el camino se vuelve amigable y hermoso. Actualmente me encuentro transitando mi primera experiencia profesional en un hospital, donde realizo tareas en el área de comunicación institucional y manejo de redes sociales. A futuro espero tener la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido durante la carrera, tanto a nivel profesional como personal. Encontrar oportunidades que me permitan explorar las diferentes áreas de la comunicación social, pero sobretodo que mis conocimientos sirvan como una herramienta para contribuir al contexto social y a la formación de una comunicación feminista, basada en una perspectiva de derechos humanos. Destaco de mi paso por la UNM la libertad para explorar temas que resultan importantes para cada estudiante en particular, siempre con el acompañamiento de las y los docentes. Por último, agradezco el apoyo de mis compañeras y compañeros que resultó ser fundamental durante todo el trayecto universitario».

Ruben Dario Szenchuk – Licenciado en Trabajo Social

«Transitar la carrera fue un hecho significativo en mi vida, la viví con altibajos pero siempre con los otros: entendí que uno solo no puede, que necesita el apoyo continuo de sus pares. Es la mayor enseñanza que me llevo de la Universidad. Hoy me encuentro trabajando en el sistema educativo como orientador escolar y en el área de salud, en un equipo de trabajo social. Me voy con muy buenas expectativas a futuro, con el objetivo de seguir especializándome en el sistema de salud desde lo disciplinar sumado a la formación docente. La Universidad Nacional de Moreno me brindó un lugar, no fui un número más, fui un estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social».



Gabriela Alejandra Cáceres – Licenciada en Educación Inicial



«La formación universitaria me permitió apropiarme de conocimientos que hoy en día aplicó y comparto con pares docentes. Actualmente, soy vicedirectora en un jardín de infantes y aspiro a trabajar en profesorados docentes a futuro. Destaco de la UNM el acompañamiento de cada profesor, el espacio físico que brinda la universidad, el cual muchas veces usé como lugar de reunión y encuentro con compañeras. La Universidad Nacional de Moreno estará en mi mejor recuerdo. Le agradezco a cada persona que es parte de esta casa de estudios y que está detrás de muchos aspectos que no vemos, porque ayudan a que cada estudiante pueda llevar adelante una carrera de la mejor manera posible».



Ricardo Nahuel Engelberg Formaro – Licenciado en Educación Secundaria

«Afortunadamente, transitar la carrera me resultó muy ameno, más allá de la dificultad de algunas materias o el poco tiempo con el que uno dispone a veces para estudiar. Tuve la oportunidad de cursar una parte de manera presencial y otra parte de manera virtual y ambas experiencias fueron positivas. La licenciatura que finalicé en la UNM fue una herramienta para perfeccionarme en aquello en lo que ya trabajaba cuando la inicié, que es la docencia. A futuro espero seguir formándome en otras áreas relacionadas a la educación, como el campo de psicología. Destaco la buena predisposición de los docentes, las ganas de enseñar y el compromiso. Y resalto también la infraestructura que la Universidad brinda a cada estudiante en el recorrido de su vida académica».