Nutrilon: Propósito de marca, crianza más libre y positiva

Muchas familias alrededor del mundo presentan inseguridad al momento de tomar decisiones en torno a la crianza. Según un estudio de escucha activa realizado por YouGov, al 55% les ocurre. En este sentido, Nutrilon4 pronuncia su propósito y trasciende su compromiso con la alimentación adecuada en los primeros 1000 días de vida para aportar a las familias argentinas -desde la ciencia y el conocimiento de expertos- herramientas que contribuyan a la formación de una crianza positiva más libre para un futuro mejor.

Con una mirada integral sobre la nutrición, desde el 2017 Nutrilon4 acompaña a distintas organizaciones sociales como por ejemplo Pata Pila, una organización civil que vive y trabaja todos los días en comunidades de extrema pobreza implementando programas para -entre otros proyectos- proteger la primera infancia. A través del aporte de equipamiento para atención pediátrica y de movilidad, se abrieron centros nutricionales fijos y móviles en 14 localidades de Salta en donde se observan altos niveles de desnutrición infantil. Gracias a esa labor, 2000 madres y niños/as recibieron atención de pediatras, nutricionistas y asistentes sociales con un impacto significativo de mejora en su nutrición y, en consecuencia, su salud.

En ese mismo sentido, Nutrilon4 colaboró con la organización civil Akamasoa y Estrellita de Luz en la provincia de Buenos Aires, sumando en el 2020 una alianza con la Fundación Argentina María Montessori para incorporar en 3 centros: Yacuy (Pata Pila), Fundación Akamasoa y Hogar Estrellita de Luz, su modelo educativo con más de cien años de historia que promueve el aprendizaje autónomo de los más chicos y su conexión con el juego y todo lo que los rodea.

Este abordaje, hoy se complementa con información científica sobre estereotipos en la crianza porque distintas investigaciones remarcan sobre la formación de estereotipos en los primeros años de vida siendo entre los 2 o 3 años cuando empiezan a evidenciarse estereotipos de familia, género y raza.

“Desde Nutrilon4 entendemos que desde la ciencia en general y la nutrición en particular, los primeros 1000 días de vida son fundamentales y por eso acompañamos esta etapa brindando y facilitando herramientas para que niños y niñas alcancen su máximo potencial y puedan desarrollarse de la mejor manera. A través de nuestro propósito, fomentamos una crianza más libre de estereotipos entendiendo que una mirada más amplia y diversa favorece sus posibilidades y elecciones a futuro”, asegura Ornella Raffaghello, directora de Marketing de Danone Specialized Nutrition.

Si bien los estereotipos no se pueden eliminar completamente porque se originan en la forma de procesar la información que tiene el cerebro, hay ciertas medidas que se pueden adoptar para que tengan un menor impacto en decisiones y acciones futuras. María Roca, científica investigadora independiente del CONICET, colaboró con Nutrilon4 para aportar la mirada especializada y sostuvo “los estereotipos afectan nuestras decisiones sin que tengamos conciencia de ello y operan aun en aquellas personas que se consideran libres de los mismos. Es fundamental comprender que los estereotipos establecen cómo las cosas deberían y no deberían ser, limitando no solo el presente sino también el futuro de niñas y niños. Los primeros años de vida son fundamentales para comprender el mundo que nos rodea y para formar conceptos centrales que tienen un impacto significativo en el futuro de cada uno como ser: las posibilidades de profesiones, los deportes a practicar, las ambiciones y actividades varias”.

Comprender la nutrición de manera integral, es clave para acompañar la evolución de la sociedad, Nutrilon4 busca ser una marca aliada de todas las familias argentinas que consideran con relevancia una crianza positiva más libre para el futuro.





