Obra parada: El Parque Argentino que se construye en Ruta 23 tiene los plazos vencidos

Luego del violento desalojo de la irregular Feria de Las Flores en mayo pasado, el municipio (junto al gobierno nacional) comenzó la obra del denominado «Parque Argentino» de Moreno. Para tal fin se destinó casi 630 millones de pesos. El plazo de ejecución era de 210 días (siete meses) y comenzaron los trabajos el 5 de julio, por lo cual el 5 de febrero tenían que estar finalizados. Estás imágenes corresponden al sábado 4 de febrero. No hubo avances en la obra en los últimos cuatro meses. No hay información oficial sobre el motivo de la gran demora. La empresa adjudicataria es Dipronor. Es la misma que tiene a su cargo la construcción del polideportivo de Cuartel V, expediente que generó polémica porque durante ocho meses las tierras eran propiedad de Jorge Bellsola Ferrer; es decir, se construía una obra pública en un predio de 8 hectáreas cuyo titular era un privado. En diciembre el Concejo Deliberante aprobó la cesión y no sabemos si el trámite de traslación de dominio está finalizado. La inversión es de poco más de 466 millones de pesos y arrancaron lo primeros movimientos de suelo el 1º de abril del 2022. Para finales de marzo deberían concluir. Dipronor también resultó la adjudicataria del controvertido Polo Educativo de Moreno, que no son escuelas sino oficinas administrativas vinculadas a la educación, principalmente el Consejo Escolar. El terreno donde se proyecta (Merlo entre Corvalán y Remedios de Escalada de San Martín, zona céntrica lado norte de Moreno) está en disputa entre la Universidad Nacional de Moreno y el municipio local. El tema está en la justicia federal. La obra tiene asignado 290 millones de pesos y la empresa ya recibió un anticipo de obra de 87 millones sin mover una pala, ya que la casa de altos estudios tiene la custodia de la tierra. Esta revelación la hizo Desalambrar (http://desalambrar.com.ar/pliego-esca…)