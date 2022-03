Obras, educación y seguridad, ejes del discurso del intendente en el inicio de sesiones

El martes 1 de marzo se llevó a cabo la sesión inaugural del período legislativo 2022 en el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, en donde el intendente Mauro García expuso los avances logrados por su gestión durante el año anterior y remarcó los desafíos propuestos para el corto y mediano plazo.

La jornada contó además con la inauguración de la puesta en valor del Salón “Augusto Thibaud” y la renovación de espacios comunes entre los distintos bloques y autoridades del cuerpo de concejales.

Previo al inicio formal de la primera sesión ordinaria del año, se realizó la presentación de los trabajos de remodelación de las distintas oficinas que se encuentran en el primer y segundo piso del edificio del HCD.

En este sentido, se llevaron adelante tareas de pintura, colocación de luces LED, reparación de sanitarios, mejorado de aberturas e instalación de mobiliario nuevo para personal de la secretaría y presidencia del Concejo.

Con respecto al salón que oficia de sede para el tratamiento de las ordenanzas municipales, el mismo cuenta ahora con piso flotante, placas de yeso, pintura texturada, aire acondicionado, luces LED y el reacondicionamiento de bancas y estrado.

Tras la bendición del padre Andrés, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa. “Ésta es la primera vez desde que se inauguró este edificio en que se ha encarado una puesta en valor como ésta”, señaló el presidente del HCD, Marcelo Basilotta, quien, a su vez, manifestó su deseo de que este nuevo año legislativo sea uno de “diálogo y construcción que permitan ayudar a mejorar la situación de nuestro pueblo”







Más tarde, alrededor de las 09:35 hs, comenzó la sesión inaugural con la presencia de todos los ediles que representarán al pueblo de General Rodríguez, entre los cuales ya se han incorporado aquellos que resultaron electos en los últimos comicios.

En ese marco, una de las primeras expresiones del vigente Cuerpo del Concejo Deliberante fue la de invitar a ex combatientes de la Guerra de Malvinas de nuestra ciudad para que participen del izamiento de los pabellones nacionales y provinciales.

Esta determinación se tomó en virtud del 40° aniversario de aquel llamado a la defensa de la soberanía nacional, en homenaje a los veteranos y caídos durante la gesta patriótica.



Acto seguido, el Intendente Mauro García pronunció su discurso en el cual enumeró los logros alcanzados por la presente gestión y, a su vez, anunció los proyectos de obras y mejoras más preponderantes que serán abordados para potenciar el desarrollo de General Rodríguez con vistas hacia el 2025.

Durante su alocución, el Jefe comunal llamó a los concejales de todos los bloques a “hacer todos los esfuerzos posibles para entender que la palabra siempre debe primar sobre cualquier otro acto, a pesar de cualquier diferencia que podamos tener”.

También se refirió a la necesidad de “crear políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo, aún con los matices que cada sector político pueda presentar, porque esas políticas claramente son para el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

A su vez, Mauro García agradeció la presencia de los integrantes del Centro del Veterano de Guerra de nuestra ciudad, recalcando nuevamente “el gesto de altruismo que significó haber puesto en juego hasta la vida misma por su propio pueblo”.

Acto completo realizado el martes 1º de enero por la mañana en sala de sesiones legislativas de General Rodríguez



Por otra parte, fueron ratificadas las autoridades que conducirán el Honorable Concejo Deliberante, estableciendo a Marcelo Basilotta como su presidente, Carmelo Maslowski y Daniela Oroño como vicepresidentes 1° y 2°, respectivamente, y a Francisco Pin como secretario del Cuerpo.

En tanto, también se consolidó por votación a Darío Kubar como presidente del bloque de Juntos por el Cambio y a Manuel Anigstein como máximo referente del Frente de Todos en el Concejo Deliberante.

Finalmente, se determinaron los horarios para las sesiones ordinarias; además de la composición de cada una de las comisiones que estarán a cargo de analizar, discutir y elaborar los proyectos de ordenanza pública. Luego de esto, se dictó cuarto intermedio para retomar la sesión el próximo jueves 10 de marzo.

Proyecto “General Rodríguez 2025”

A continuación compartimos el proyecto “General Rodríguez 2025”, presentado por el Intendente Mauro García durante la sesión inaugural del período legislativo 2022.

A lo largo de los dos primeros años de gestión, se han desarrollado una serie de dificultades principalmente sanitarias, que han imposibilitado poder desarrollar un proyecto de gobierno sostenido y con vistas a transformar la ciudad, respecto al futuro que se viene.

¨RODRIGUEZ 2025¨,es un plan de gobierno de corto y mediano plazo, que hace especial hincapié en la posibilidad de desarrollar una estrategia que tiene como finalidad, construir los cimientos sólidos que darán sustentabilidad a la ciudad que todos los y las rodriguenses soñamos para el futuro.

Cada uno de los puntos que contiene el programa, ya han sido iniciados administrativamente y muchos de ellos exceden el cierre de la actual gestión, porque en todos los casos se tratan de verdaderas políticas de estado que traspasan los intereses partidarios de quienes gobiernan circunstancialmente el distrito.

1) Construcción de 2000 viviendas de las cuales 500 ya están en ejecución.

2) Creación del mapa de zonificación definitivo en el distrito.

3) Asfaltado completo de calles con cordón cuneta en Villa Vengochea.

4) Asfalto de la calle Necochea (La Fraternidad norte), desde Ruta 7 a Colectora Sur.

5) Ensanchamiento y doble mano de la calle Corrientes desde Ruta 24 hasta Las Latas.

6) Puente aéreo de 500 metros de longitud, desde calle Corrientes hasta Ruta 24.

7) Asfalto de la calle Leloir (ex Camino a San Fernando) desde Altos de San Joaquín hasta el límite con Pilar.

8) Repavimentación de la Ruta 24 desde Ruta 6 a Corrientes.

9) Recambio del 90% de las luminarias de tecnología antigua por leds dentro del programa ¨Recambio del Parque Lumínico de General Rodríguez¨.

10) Asfalto de la avenida Teresa Mastellone desde Pascual Vinaccia hasta Ruta 7.

11) Proyección de la extensión de agua potable llegando a un 85% de la población en zonas urbanizadas.

12) Proyección de extensión de red de cloacas llegando a un 60% de la población en zonas urbanizadas.

13) Lanzamiento ¨Plan Integral de Bacheo Urbano¨ por 15 mil metros 2.

14) Construcción asfalto calle Teresa de Calcuta desde avenida Perón hasta Ruta 24.

15) Construcción asfalto en principales calles del barrio Eva Perón.

16) Construcción de asfalto en barrio Los Cedros.

17) Realización de puentes nuevos y dragado del arroyo Catonas.

18) Construcción de bicisendas desde Güemes hasta La Fraternidad.

19) Puesta en valor de casco céntrico: reiluminación, veredas y nuevo arbolado.

20) Asfalto de las calles Lineras, Dean Funes y Ayacucho en barrio Villa Sarmiento (La Fraternidad sur).

21) Concretar el acceso por asfalto a todas las instituciones escolares y salas de primeros auxilios.

22) Transformación del Hospital Modular en Hospital de Enfermedades Crónicas.

23) Puesta en marcha del Hospital Veterinario junto a oficinas de Senasa, bromatología y zoonosis.

24) Guardia de 24 horas en los hospitales Odontológico y Oftalmológico con plena capacidad quirúrgica.

25) Construcción de Centros de Atención Primaria en barrios Raffo (Parque Granaderos) y Altos de General Rodríguez.

26) Generación de 5 mil lotes con servicio del Programa Vivienda Digna.

27) Creación de Subdelegaciones municipales.

28) Proyecto de desagües Canal Balbín desde Av. Italia hasta vías del ferrocarril favoreciendo a 10 barrios.

29) Construcción de la Casa de la Provincia.

30) Repavimentación de Ruta 7 desde Las Latas hasta Guemes con sus respectivas dársenas.

31) Ensanchamiento de la Ruta 24 desde Las Latas hasta Colectora Sur.

32) Construcción de rotondas de ingreso y egreso en las Rutas 28 y 24.

33) Repavimentación del Pasaje Ramón Carrillo en el Polideportivo.

34) Colocación de 1200 cámaras de seguridad de alta definición.

35) Instalación de 50 paradas seguras.

36) Construcción de la nueva sede del COM

37) Dos nuevas dependencias policiales: Comisaría 3ra y Grupo de Apoyo Departamental (GAD) General Rodríguez.

38) Creación de la Escuela de Policía de General Rodríguez.

39) Desarrollo de 10 nuevos recorridos del servicio de pasajeros local.

40) Incorporación de 200 agentes policiales para todo el distrito.

41) Creación de tres Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Villa Vengochea, Villa Sarmiento (La Fraternidad sur) y Agua de Oro.

42) Construcción de Centro de Primera Infancia (CPI) en Barrio San Enrique.

43) Puesta en marcha de Tarjeta Alimentaria Municipal que sustituye la entrega de bolsones de alimento.

44) Abrir espacio edilicio para personas en situación de calle.

45) Construcción de ¨Casa Segura¨, hogar protegido para víctimas de violencia de género.

46) Apertura de ¨Casa de Abrigo¨ que servirá para contención para niños con derechos vulnerados.

47) Construcción de puente peatonal sobre la pista de ciclismo del Polideportivo.

48) Culminación de tinglado destinado a la práctica de artes marciales en el Polideportivo.

49) Cerrado y climatización de pileta olímpica.

50) Colocación de piso de tartán en pista de atletismo.

51) Culminación de obras y puesta en valor de edificio de Casa de las Culturas.

52) Creación de 5 Jardines de infantes en barrios Santa Brígida, Güemes, Los Naranjitos, Maravilla del Oeste y Villa Ita.

53) Construcción de 4 edificios nuevos en Jardines de Infantes Nros. 924 (Parque Joly), 911 (Agua de Oro), 915 (Parque Irigoyen) y 902 (Villa San Martín).

54) Creación de la 8 Escuelas Primarias en barrios Marabó, El Casco, Los Troncos, Los Naranjitos, Santa Brígida, Maravilla del Oeste, Güemes, Villa Ita.

55) Construcción de nuevas sedes de escuelas primarias Nros 22 (Bicentenario) y 24 (Parque Joly)

56) Creación de 4 Escuelas Secundarias en barrios Selectos de Gaona, Marabó, Güemes y La Campanilla.

57) Realización de 9 nuevos edificios para Escuelas Secundarias de Nº 12 (extensión) en Vista Linda, Nº 14 (extensión) en Los Aromos, Nº 17 (sede y extensión) en Los Paraísos, Nº 6 en Casco Céntrico, Nº 7 en Villa Sarmiento, Nº 15 en Parque Rivadavia, Nº 8 en Parque La Argentina, Nº 9 y Nº 16 en Altos del Oeste.

58) Construcción de la Escuela de Educación Especial Nº 502.

59) Construcción de la sede de Centro Educación Física (CEF).

60) Construcción de edificios para los Inst. Sup. Nro 188 y Nro 155.

61) Apertura de la Escuela de Guardavidas en el Polideportivo.

62) Creación y construcción de la Escuela de Educación Técnica Nº 2.

63) Creación del Centros Especializados de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública en el barrio Villa Vengochea.

64) Creación del Centro de Producción y Educación Artístico-Cultural en el barrio Parque Irigoyen.

65) Creación de un Centro Municipal de Formación para el Trabajo.

66) Creación y construcción de la Universidad Nacional de General Rodríguez (Polo Industrial).

67) Puesta en valor del corredor recreativo, educativo y cultural sobre actual predio Estación Cultural y Plaza Sarmiento.

68) Imposición de Circuitos Electorales para votación en cercanía.

69) Creación de dos polideportivos en Marabó y Agua de Oro.

70) Realización de 25 playones deportivos en distintos barrios de la ciudad.

71) Construcción del teatro municipal.

72) Creación del Museo de Arte Contemporáneo.

73) Transformación oficial de UDAI de las oficinas de Anses local.

74) Creación de Escuela Secundaria Agrotécnica a través del INET

75) Llevar la recaudación en clubes de campo, countries y barrios cerrados a un 80% de cobrabilidad.

76) Instalación de 200 emprendimientos industriales, pymes y de la economía social en el distrito que van a generar 10 mil puestos de trabajo formal.

77) Plantación de 5000 árboles provistos por el vivero municipal.

78) Promover la regularización de utilización de agro tóxicos en el distrito mediante ordenanza regulatoria.

79) Apertura definitiva a la población de la Reserva Natural en la Estancia Saavedra, incluyendo un parque recreativo y un bosque energético.

80) Crear el Paseo de los Escultores.