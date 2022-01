Ómicron: desde el Ministerio de salud aseguran que ya hay circulación comunitaria

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, dijo en la mañana del martes que hay «jurisdicciones con circulación comunitaria de (la variante) Ómicron (de coronavirus) que están conviviendo con otras donde predomina la Delta», al referirse a la suba de casos de las últimas semanas.

«La suba de casos es lo que se esperaba que ocurriera. Desde el Ministerio de Salud se trabajó para retrasar el ingreso de Delta hasta que tuviéramos los porcentajes de vacunación alta y eso se logró», sostuvo la funcionaria en una entrevista en Radio Continental.

Tarragona señaló que «la irrupción de Ómicron complicó más la situación porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria esa variante que están conviviendo con otras donde predomina la Delta».

Consultada sobre cuándo será el pico de casos, indicó que «si algo aprendimos es que hacer pronóstico no nos ha resultado bien, no tenemos evidencia para decir que va a ocurrir».

No obstante, indicó que desde el Ministerio esperan que los próximos días haya una suba de casos como consecuencia de los encuentros por fin de año y las fiestas.

Y alertó que aunque haya un desacople entre el número de casos y las internaciones «estamos atentos porque cuando el número es muy alto, aunque el porcentaje de hospitalizaciones sea pequeño también se vuelve alto».

En referencia al debate internacional sobre si se hospitaliza o no a las personas no vacunadas o se les hace pagar tratamientos, Tarragona aseguró que «desde el nivel central (Gobierno nacional) tenemos una mirada del sistema de salud que es universal, abierta y solidaria. Tenemos una altísima aceptación de las vacunas, por lo que no hay necesidad de hacer cosas tan extremas para incentivar la vacunación».

En el mismo sentido, descartó que se esté analizando la «obligatoriedad» de las vacunas contra Covid-19.

En cuanto a las largas filas para realizarse testeos, señaló que la cartera sanitaria nacional acompaña la estrategia de impulsar los autotest.

«Hoy la pandemia se ha corrido de lugar y hay que trabajar en el primer nivel en la contención de los leves y de los diagnósticos, entonces toda estrategia que facilite el diagnóstico va a redundar en un mejor cuidado de la población», aseveró.

Sin embargo, aclaró que la autorización no es una decisión del Gobierno: «Hay tres empresas que están presentando su autorización de registro para los autotest que en estos días deben estar saliendo; una vez que estén las autorizaciones se podrán comercializar».

«Estos test no se fabrican en Argentina y el Ministerio todavía no los pudo comprar porque no están aprobados», añadió.

Respecto de la «flurona» -una coinfección por virus de la influenza y coronavirus notificada por Israel y Brasil- reiteró que «no hay evidencia de que haya en Argentina pero seguimos con atención lo que está pasando en el resto del mundo».

Acerca de si se está evaluando una cuarta dosis de la vacuna contra la Covid-19, Terragona dijo que «si la pandemia se vuelve endémica tendremos probablemente refuerzos todos los años como sucede con la gripe, pero no sabemos cuántas hasta que no finalice el proceso pandémico».

Télam