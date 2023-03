Pensando en el futuro: Presentaron el Código de Ordenamiento Urbano de General Rodríguez

El intendente Mauro García encabezó la presentación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (C.O.U.T.) del distrito, en el marco de una jornada que se llevó a cabo en la Cámara Empresaria ante representantes de industrias, comerciantes, vecinos y vecinas de la ciudad. Esta nueva normativa fue abordada en conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Buenos Aires, la Unión Industrial y la Cámara Empresaria de General Rodríguez; además de profesionales de los Colegios de Ingenieros, Agrimensores y Arquitectos locales, con el objetivo de planificar y fomentar el crecimiento sustentable del sector productivo y habitacional de General Rodríguez con vistas a los próximos años. “Es una respuesta estructural a un problema emergente que tenía cada uno y cada una de los industriales, comerciantes, vecinos que decidían invertir en nuestra ciudad. Hoy en día, tenemos muchísimas industrias en nuestra localidad que no han podido tener la habilitación definitiva debido a que no se había podido realizar este trabajo de zonificación”, sintetizó el jefe comunal respecto de este proyecto que fue recientemente aprobado por el Honorable Concejo Deliberante a fines de enero. Fueron parte de la presentación junto al intendente, el director de Desarrollo Industrial del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Eduardo Mari; el secretario de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Mauricio Ríos; el secretario de Producción y Desarrollo, Juan Tedesco y el director de Planeamiento Urbano, Sebastián Galván. Según se detalló allí, el instrumento regulador del uso de suelos, delimitación de parcelas y zonificación de terrenos urbanos, rurales e industriales del distrito se remite a la Ordenanza N° 671 promulgada en 1979, a la cual se le fueron sumando otras 24 modificatorias con el correr de los años. “Cuando asumimos la gestión, tomamos el compromiso de actualizar todas esas ordenanzas que, en algún punto, muchas de ellas no estaban convalidadas por la provincia de Buenos Aires y llevaban a algunas contradicciones. Por eso consideramos necesaria la creación de un Código de Ordenamiento Urbano y Territorial”, señaló Mauricio Ríos en virtud de esta problemática que se fue agudizando a partir del crecimiento demográfico que experimentó General Rodríguez en los últimos años. “Creo que hemos llegado a una propuesta que va a permitir que General Rodríguez crezca de forma ordenada en los próximos 15 o 20 años, para que cada vez más gente pueda radicarse en nuestra ciudad ya sea tanto para producir como para vivir, siempre dentro de las posibilidades que se brindan”, remarcó. “Desde nuestra secretaría planificamos qué es lo que queremos potenciar hacia la industria, turismo y sector agropecuario. Y una de las condiciones necesarias para ello es este nuevo código urbanístico, que va a permitir generar más industria y mayores oportunidades de trabajo para vecinos y vecinas de General Rodríguez”, subrayó Juan Tedesco. Galván, quien estuvo a cargo de explicar los detalles del nuevo Código, resaltó que si se tiene en cuenta el plano de delimitación de áreas contemplado en la ordenanza N° 671/79, muchos de los barrios rodriguenses que limitan con el partido de Moreno o con la Colectora Norte del Acceso Oeste serían considerados como rurales o complementarios, siendo que actualmente cuentan con características propias de una locación urbana. Por tanto, en el nuevo plano de delimitación de zonas incorporado en el C.O.U.T, se contemplan tres tipos de zonas residenciales de acuerdo a sus características, ponderando allí a los barrios aledaños a “Las Malvinas” y «El Porvenir”. También se extiende el aprovechamiento de suelo para sectores industriales en el límite con Luján y en las intersecciones que tiene la Ruta N° 24 con el Acceso Oeste y la Ruta N° 6 (éstas últimas con posibilidad de admitir la instalación de empresas con mayor complejidad ambiental). Asimismo, se establece la disposición de tierras para la Reserva Natural en la cuenca cercana al Embalse Roggero. “Esta planificación empezó como debía hacerse. Tuvimos varias reuniones con profesionales y organismos provinciales en donde fuimos construyendo ese proyecto y ese desarrollo de ciudad para que, una vez lograda la aprobación en el Concejo Deliberante, este código pudiera conformarse no como una excepcionalidad a lo establecido por las normas del municipio, sino como un reglamento pensado y articulado”, destacó García. Por último, Mauro García puntualizó en la necesidad de avanzar con otras propuestas adyacentes a la llegada de nuevas industrias en el distrito, tales como la Universidad de General Rodríguez, un Centro de Formación con especialización vinculada a los perfiles más solicitados por el sector, la creación de viviendas o el Puerto Seco.

