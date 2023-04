Perczyk anunció renovación de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk anunció hoy la renovación de las y los postulantes a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y el incremento en el monto de las mismas para el ciclo 2023 que será de $57.000 pesos.

“Hay una decisión política de este gobierno de que haya 36 mil becas Manuel Belgrano porque nosotros queremos que estudien e investiguen en el país”, resaltó Perczyk al participar del acto por el que más de 22 mil becarios que ya hicieron el 60% de su plan de estudio renovaron la beca.

Anunció que este año “sumamos a las áreas estratégicas a la filosofía porque la Argentina necesita pensar hacia dónde vamos” y destacó “el compromiso de las y los 22 mil estudiantes que renovaron la beca en más de 270 títulos que cursan”.

“Junto a las Universidades tenemos que aportar para transformar la sociedad argentina y los jóvenes deben ser protagonistas de eso”, subrayó.

Perczyk encabezó hoy el acto de renovación de las Becas Manuel Belgrano destinadas a promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en áreas estratégicas para el desarrollo del país que se desarrolló en el Centro Atómico Ezeiza.

Durante el encuentro se firmaron actas con las universidades nacionales y provinciales a las que se les entregarán un total de 8.600 computadoras All in One para los Espacios Progresar.

Estos equipos facilitarán la inscripción y acceso a los distintos programas de becas, y también ayudará a las y los referentes a brindar un asesoramiento integral sobre los pasos administrativos y la oferta educativa disponible. La actividad contó también con charlas formativas a cargo de especialistas y visitas guiadas a los reactores nucleares y plantas industriales.

El ministro, estuvo acompañado de la secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Andrea García; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis; funcionarias y funcionarios nacionales, rectoras/es y estudiantes de carreras estratégicas.

Andrea García agradeció la presencia de las y los estudiantes universitarios “por el esfuerzo, el compromiso y la decisión de estudiar en nuestra querida Argentina”.

“El 66 % de nuestras y nuestros jóvenes han cumplido con el requisito académico del reglamento 2022”, subrayó.

Por su parte, Alpa sostuvo que “hablamos de una política que piensa un sistema universitario y que al mismo tiempo trasciende lo que pasa en las universidades, que desarrolla el conocimiento y la ciencia, trabajando junto a las comunidades y pensando en la educación superior con derechos para todos y para todas.

En tanto, Serquis agradeció al Ministro por haber elegido la comisión de Energía Atómica para el acto: “para nosotros la formación de recursos humanos es indispensable, es uno de los pilares en los que se basa una historia de más de 70 años en el campo de la ciencia y la técnica”.

Acerca de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano

Las becas Manuel Belgrano promueven el ingreso, la continuidad y la finalización de estudios de pregrado y grado en nueve áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social del país: Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Logística y Transporte, Gas y Petróleo, Minería, Ciencias Básicas y Filosofía.

Además, se pretende impulsar la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral.

Las y los aspirantes podrán inscribirse en el sitio web de Becas Belgrano

Ministerio de Educación