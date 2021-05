Pornografía infantil: Allanaron una vivienda en General Rodríguez y secuestraron material informático y seis kilos de marihuana

Tres demorados, secuestro de material informático y de seis kilos de marihuana fueron el resultado de un allanamiento realizado en una vivienda céntrica de General Rodríguez en el marco de una investigación por el tráfico de material pornográfico infantil.

Un operativo realizado por la DDI de Moreno y General Rodríguez durante la tarde de esta martes 4 de mayo en una vivienda céntrica de General Rodríguez tuvo como resultado el secuestro de material informático y que tres personas quedaran demoradas. La sorpresa fue el hallazgo de la droga: los uniformados encontraron seis kilos de marihuana lista para su fraccionamiento. La pesquisa no giraba en torno a la venta de estupefacientes, sino en una causa internacional por la distribución de material pornográfico de menores de edad.

La denuncia se recibió a finales del año 2019 a través de reportes de National Center for Missing and Exploited Children. National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, según su traducción) es una organización privada sin fines de lucro establecida en 1984 por el Congreso de los Estados Unidos. Su misión es ayudar a encontrar niños desaparecidos, reducir la explotación sexual infantil y prevenir la victimización infantil. El NCMEC (su sigla, según sus iniciales en inglés) trabaja con las familias, las víctimas, la industria privada y las fuerzas del orden para ayudar a prevenir los secuestros de niños, recuperar a los niños desaparecidos y brindar servicios para disuadir y combatir la explotación sexual infantil. El informe se recibió en la Procuración nacional, y se redirigió de acuerdo a las jurisdicciones.

En este caso, el expediente recayó en la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Raúl Villalba, que a través de la IP de la conexión determinó el lugar desde el que se operaba. Solicitó una orden de allanamiento a la Dra. Adriana Julián, titular del Juzgado de Garantías, quien la otorgó y la misma fue ejecutada durante la tarde del martes.

Cuando ingresó el personal de la DDI a la vivienda ubicada en el casco céntrico norte de General Rodríguez, apresó a los tres moradores e incautaron una notebooks, teléfonos celulares, memorias extraíbles y pendrives. No esperaban encontrar la marihuana, pero allí estaba: seis kilos listos para su fraccionamiento. Por este motivo tuvo que tomar intervención la UFI Nº 12 del Dr. Leandro Ventricelli, especializada en estupefacientes.

Ahora el material informático tiene que ser sometido a peritaje. Hasta el momento ninguno de los tres demorados –dos hombres y una mujer, todos mayores de edad- fue imputado por el delito de “facilitación de representaciones sexuales de menores de edad”. Para ese paso procesal se requieren los informes de los especialistas del Ministerio Público Fiscal, para determinar responsabilidades en uso de la tecnología incautada. Pero sí están acusados en la causa de la venta de drogas.

Una fuente vinculada al poder judicial indicó que en la última semana se llevaron adelante cinco operativos vinculados a la distribución de pornografía infantil en este Departamento Judicial, todos con resultados positivos.