Presupuesto 2023: Nueva jornada de debate en Diputados

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, QUE PRESIDE EL DIPUTADO NACIONAL CARLOS HELLER (FDT), REALIZÓ UNA NUEVA REUNIÓN PARA CONTINUAR ANALIZANDO EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

En el inicio, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) resumió sus discrepancias con el proyecto del Poder Ejecutivo al reprobar el accionar del Banco Central. “Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera”, fustigó para luego criticar que “este diseño institucional es nocivo para el crecimiento del país, la desigualdad, la pobreza y un estigma para el crecimiento”.

Al rechazar “técnicamente” el proyecto, López Murphy consideró “equivocado el programa macroeconómico que subyace a este presupuesto, no sólo por su impacto inflacionario, sino por el impacto macroeconómico para el empleo y el crecimiento”. Al respecto, puntualizó que “Argentina va a crecer cuando el eje sean las importaciones y la inversión y no la deuda neta que crece espectacularmente en este esquema”.

Luego, Héctor Bárbaro (FdT) hizo hincapié en la importancia del sector tabacalero para el país. “El 83% del tabaco que se produce en la Argentina se exporta, es un producto que tiene un procesamiento y tiene retenciones. También movemos la industria local porque compramos todo lo que se necesita para producir el tabaco”, detalló.

Romina Del Plá (PO/FIT – Unidad) ratificó que “vamos a rechazar” el proyecto y, además, “denunciar que sigue habiendo cortes notorios en distintas áreas para que les cierre las cuentas”. En ese sentido, manifestó que “tenemos una divergencia de fondo” en relación a las bases económicas del presupuesto, que se evidencia, entre otras cuestiones, por estar orientado “integralmente a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el FMI”.

“Estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ayuste para la mayoría de los trabajadores”, sostuvo. Y, prosiguió: “La mayoría de lo que se vota son subsidios a distintos sectores patronales”, sentenció.

En tanto, Martín Tetaz (Evolución Radical) hizo referencia a modificaciones que sugiere a ciertos artículos del proyecto. Por ejemplo, entre otros, pidió que el artículo 9 diga “claramente que cualquier gasto por encima de la autorización que vamos a hacer en esta ley tiene que venir al Congreso y no como DNU”. “El segundo punto tiene que ver con lo que hemos denominado desde la oposición el ´plan bomba´ de adelantar ingresos que le corresponde al año siguiente y disponer de esos ingresos”, dijo.



“El tercer punto es sobre el artículo 72 de blanqueo que es un premio para los que no cumplen, que debe incluir un premio para los contribuyentes cumplidores, que la clase media pueda deducir hasta 50 mil pesos por mes de gastos educativos en el impuesto a las ganancias”, ejemplificó al tiempo que añadió: “El último punto es en el articulo 96 vinculada a la facultad extraordinaria para establecer retenciones que son un pésimo impuesto”, ilustró al pedir un compromiso por parte del gobierno para empezar a “discutir un sendero para la reducción de las retenciones y de todos los impuestos a las exportaciones”.Sobre el cierre de la reunión, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció que el jueves a las 10 de la mañana se retomará la discusión del proyecto de Presupuesto 2023, con el objetivo de avanzar en la firma de los dictámenes.