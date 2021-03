Retiraron el cartel de venta de la fachada del museo Florencio Molina Campos

La presión de distintos actores de la comunidad morenense logró un objetivo: Que la inmobiliaria Dambolena retire el cartel de venta del frente del museo Molina Campos. El viernes pasado se realizó un abrazo simbólico a la institución y este martes el Concejo aprobó una serie de ordenanzas que tienen como objetivo proteger el patrimonio cultural local. Desde el municipio no hubo comunicación oficial marcando preocupación al respecto, sólo lo que mencionó la intendenta Mariel Fernández en el discurso inaugural de sesiones, pero que no fue reflejado en la gacetilla de prensa de la comuna. Tal como anticipamos durante el mediodía en nuestro noticiero, el anuncio no está más, pero la venta sigue publicada en la página web de la empresa de bienes raíces, por un valor de 650.000 dólares. Se puede visualizar en https://www.dambolena.com.ar/inmueble/376004