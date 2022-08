Romina Uhrig, ex diputada y esposa del ex intendente de Moreno Walter Festa, se postuló para entrar en Gran Hermano

Romina Uhrig, diputada nacional mandato cumplido (finalizó en diciembre del 2021) y esposa del ex intendente de Moreno Walter Festa, se postuló para ingresar a la casa de Gran Hermano. Publicó un video en su cuenta de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=BMJBpVo4PQQ) donde relata parte de su vida y sus ganas de ser elegida para participar del programa.

Este reality, de formato internacional, tuvo su auge durante la primera década de este siglo. Vuelve a Telefé, donde la última edición fue en el 2012. Luego tuvo dos temporadas en América, sin pena y sin gloria. Estas emisiones serán conducidas por Santiago del Moro y tendría fecha de estreno a mediados del mes de septiembre.

El exitoso formato “Big Brother”, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.

Cada semana, los integrantes de la casa tienen que nominar a aquellos que crean que tienen que ser eliminados de la competencia, y el voto del público es el encargado de decidir quién es el expulsado.

Con el correr de las nominaciones, expulsiones y conflictos de todo tipo generados por la convivencia y las estrategias del juego, solo habrá un ganador o ganadora.

Además de la pantalla de Telefé, se anuncia que se podrá ver las 24 horas a través de la plataforma Pluto TV.

No trascendió aún si la producción del programa seleccionó a los participantes o en qué etapa se encuentra. Por lo cual no se sabe si Romina Uhrig (34 años, tres hijos) ha sido finalmente elegida. Aunque Uhrig en contacto telefónico confirmó su inscripción, declinó ampliar sus declaraciones. Una persona allegada a la ex diputada nacional comentó que tiene una dura historia de vida y que ya había sido convocada en anteriores oportunidades, pero que a último momento desistió participar. Ahora la situación sería diferente y genera expectativa sobre la convivencia y las posibles revelaciones del ámbito político que puedan ocurrir dentro de la casa, en caso de ser ungida como una de las integrantes.