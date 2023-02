Se desmoronó un pozo ciego en el patio de la Primaria Nº 10 de Francisco Álvarez

El suceso se produjo la semana pasada pero se conoció estos días. Ya está trabajando una cuadrilla en el lugar. Ocurrió en el patio de la Escuela Primaria Nº 10 de Francisco Álvarez, ubicada sobre la avenida Nemesio Álvarez esquina Álvarez Jonte. La institución fue fundada en 1932 y funciona en ese lugar desde 1935. El pozo ciego no estaba en funcionamiento. Fuentes consultadas indicaron que fue neutralizado en el 2019 durante la intervención del Consejo Escolar. Desde este último organismo no confirmaron esa información argumentando que no tienen registros de las obras realizadas durante ese período que comenzó el 25 de octubre del 2017 y finalizó el 10 de diciembre del 2019. No hubo heridos. Si hubiese ocurrido en pleno ciclo lectivo estaríamos reportando una gran desgracia, sin dudas.