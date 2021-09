Se inauguró el SUM «Parque del Oeste» en Cuartel V

El espacio estará destinado a una sede del IMDEL para fomentar las políticas de producción agroalimentarias en la zona y acompañar el desarrollo social del barrio

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al subsecretario provincial de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la administradora del IMDEL, Estefanía de Dios; el administrador del IDUAR, Federico Aliaga; y el director nacional de Desarrollo Rural, Diego Castro, inauguraron el Salón de Usos Múltiples (SUM) “Parque del Oeste” donde funcionará el Programa de Incentivo a la Producción Agroalimentaria coordinado por Marisa Nallino.

“En medio de la pandemia, cuando todavía no sabíamos que iba a pasar, hubo una preocupación de la Provincia de crear centros de aislamiento, entonces se fueron preparando estos centros, con la idea de que cuando la pandemia pasara los íbamos a re-funcionalizar y por suerte no hizo falta usarlos como centros de aislamiento”, explicó la jefa comunal en relación a como surgieron estos espacios comunitarios y agregó: “Acá en Parque del Oeste se había perdido la sede de la producción agrícola en Moreno porque se usaba un espacio que hubo que devolver. Entonces este SUM se va a utilizar para cuestiones comunitarias como es el acompañamiento a las y los productores hortícolas y florícolas, así como también el acompañamiento a las seis mil huertas comunitarias que hay en las distintas localidades.”

Además, Mariel Fernández agradeció al Obispo Fernando Maletti, quien cedió tierras para que se puedan realizar estos proyectos y destacó que: “La intención es cada vez más personas se relacionen con la tierra y la producción de alimentos porque el trabajo con la tierra sana y nos hace bien, y más todavía cuando podemos producir alimentos.”

“Me acuerdo de la primera vez cuando hablamos con Mariel de la posibilidad de generar Parques Agrarios en Moreno y yo decía que no había espacio, y ella me respondió que sí hay un montón de tierra donde asignar la producción de alimentos para nuestro pueblo y no tener que pensar en traer producción de otros cinturones del país, y de esta forma, poder producir parte de lo que consume nuestro pueblo a precios populares y con calidad” dijo el director nacional de Desarrollo Rural y afirmó que “desde el Estado Nacional, vamos a estar en todo lo que podamos colaborar.”

Por su parte, Pascolini recalcó que “Mariel podría estar pensando para este lugar en un barrio cerrado y sería un muy buen negocio inmobiliario, pero está pensando en otra cosa: en el trabajo, en la alimentación, en que los excedentes que producen en Moreno queden en Moreno, y que los habitantes de Moreno coman lo que produce Moreno. Esta experiencia es muy grande en términos de ejemplo.”

“Los lugares físicos ayudan a juntarse y a este lugar lo pensamos para eso, para que ayude a juntar a los distintos Estados y a la comunidad, ya que en la Argentina es fundamental que estén presentes en un mismo sentido” expresó el subsecretario de Hábitat de la Comunidad.

La administradora del IMDEL enfatizó que “Este espacio no es solo del Municipio sino queremos que todas y todos lo usen. El Municipio solo no puede, necesitamos de cada uno de ustedes para esto que hoy es un SUM comunitario sea un espacio donde vengan las y los pibes, donde aprendan oficios y a trabajar la tierra.”

Por último, el administrador del IDUAR señaló: “este lugar que antes era un basural, un espacio abandonado, hoy se transforma en un lugar de encuentro para la gente, para los vecinos y vecinas, un lugar donde se van a dar muchos talleres y donde van a crecer los productores, un lugar donde se está pensando en generar trabajo y producción para lo que son los desarrollos locales.”

También participaron el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza y la subsecretaria de Políticas Sociales, Juliana Petreigne, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Este espacio comunitario de 295 metros cuadrados beneficiará el desarrollo social y la calidad de vida de más de 5.611 vecinas y vecinos de los barrios Parque del Oeste, Ayelén y alrededores. La obra se realizó gracias a la inversión de más de 15 millones de pesos provenientes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Está ubicado en Esopo y Juan de Lavalle, al lado del Parque Agrario Agroecológico denominado con el mismo nombre.