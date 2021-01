Se incendió un depósito de pallets en Trujui: Quedó destruido al igual que algunas casas linderas

El incendio comenzó pasada la 1 de la madrugada de este viernes 1º de enero. Ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Teodoro Fels entre la avenida Néstor Kirchner (ex Roca) y Díaz Vélez, en la localidad morenense de Trujui. En ese lugar, se acopiaban pallets de madera y se los reciclaba. Aunque no hay precisiones respecto al origen del siniestro, vecinos advirtieron que dos globos aerostáticos de pirotecnia envueltos en llamas cayeron en el terreno. El trabajo de los Bomberos Voluntarios –12 dotaciones en total; siete de Moreno y las restantes de San Miguel, Ituzaingó, Hurlingham, Morón y Tres de Febrero- logró extinguir el foco ígneo cerca de las 7 de la mañana. Además del predio mencionado –totalmente destruido-, el incendio afectó a unas cinco viviendas y a una iglesia evangélica, donde los daños fueron de distinta magnitud, pero de importancia. No hubo que lamentar heridos.