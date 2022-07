Se presentó la segunda cohorte de jóvenes del Programa Comunidad Moreno

Desarrollado para transformar las trayectorias de vida de jóvenes que tienen conflictos penales por delitos leves, a través de la inserción en el sistema educativo y dentro de proyectos productivos de la economía popular

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al secretario de Justicia y derechos Humanos, Nahuel Berguier, y el director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Guillermo Castro, presentaron la segunda cohorte de jóvenes que ingresarán al programa Comunidad Moreno.

El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, diseñó esta política pública destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad en conflicto con la ley penal y con la autoridad, orientada a evitar la reincidencia y, así, aportar a la construcción de la seguridad ciudadana.

“Es un programa que llevamos adelante con mucha satisfacción porque tenemos un compromiso muy grande con las y los jóvenes, en Moreno hay un Estado presente que las y los acompaña con muchas propuestas de salud, de trabajo y educativas” expresó Mariel Fernández durante el acto y señaló: “ Esta experiencia es exitosa, en el grupo anterior no hubo reincidencia. Esto se logra porque hay un Estado que se compromete con ustedes, porque hay acompañamiento, y porque está la decisión de cada uno de ustedes de salir adelante y dejarse acompañar. A veces podemos hacer muchos esfuerzos, pero si no está la decisión de ustedes, no sale y eso es lo principal que ustedes quieran estar bien”.

“Siempre decimos que las cosas son verdaderamente buenas cuando son buenas para todas y todos, como en este caso: es bueno para las juventudes, para la familia y para el barrio”, concluyó la intendenta.

El programa consta de un enfoque integral y de articulación interinstitucional y se propone transformar las trayectorias de vida de las y los jóvenes ofreciéndoles oportunidades colectivas de inserción en el sistema educativo y dentro proyectos productivos de la economía popular.

“Una de las centralidades que se dio esta gestión es la articulación con las y los actores del Poder Judicial, para construir caminos de acceso a la justicia con los ministerios de justicia y seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hemos construido una mesa de política criminal que conduce nuestra intendenta y que, tras dos años y medio de gestión, podemos decir que ha rendido importantes frutos. La presencia del Estado, el trabajo articulado, la seriedad profesional y el despliegue comunitario, sobre todo, están iniciando un camino de reducción de las violencias que vemos con mucho orgullo. Estamos cerrando un semestre con una reducción de homicidios superior al 50 por ciento en comparación con años anteriores”, aseguró Berguier.

Por su parte, el director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dijo: “Estamos orgullosos de poder continuar con estas políticas de Estado que acompañen a los pibes y a las pibas, que los abraza y acompaña en la responsabilidad de lo que sucedió, pero también en la construcción de nuevos caminos. A este programa lo hacemos junto a las y los jóvenes que vienen a apostar a un camino distinto, y a proponer otra mirada en relación a sus vidas.”

Durante el acto donde estuvieron presentes las y los jóvenes que ingresan al programa, autoridades judiciales, provinciales y municipales.