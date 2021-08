Se puso en marcha el Plan de Desarrollo Urbano en Guernica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la presentación del Plan de Desarrollo Urbano Planificado y Sostenible para la creación de un nuevo barrio en la localidad de Guernica. Fue junto a los ministros nacionales de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; sus pares provinciales de Gobierno, Teresa García; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Sergio Berni; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.

En ese marco, Kicillof destacó que “lo que se puso de manifiesto fue una dificultad que lleva décadas y que comenzó cuando se terminaron los procesos de urbanización del conurbano con criterios de justicia social”. “En un contexto en que se estigmatizaba a los vecinos y a las vecinas de Guernica, nos propusimos resolver los problemas de manera seria y sistemática, iniciando un nuevo modelo de planificación urbana para la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“En todo momento tuvimos en cuenta que en la toma del predio había familias bonaerenses que tenían una necesidad debido a la ausencia de un Estado que planificara y actuara con sensibilidad”, subrayó el Gobernador y expresó: “Después de resolver la situación inmediata, decidimos abordar los problemas de fondo respecto de la ausencia de tierra pública en la Provincia”.

“Hicimos cumplir la ley, articulamos con el sector privado y se destinaron 60 hectáreas para quienes más las necesitan”, explicó Kicillof. “Pudimos hacerlo en Guernica y lo vamos a hacer en todo el conurbano: iremos a buscar la tierra para urbanizar lo que haga falta”, dijo.

El programa brindará una respuesta integral a las necesidades sociales del distrito a través de las tierras que fueron cedidas por los desarrolladores privados en cumplimiento de las leyes 14.449 (de acceso justo al hábitat) y 8.912, mediante del trabajo articulado por la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda. En el predio, los ministerios de Gobierno y Desarrollo de la Comunidad ya coordinaron tareas de desmalezamiento y limpieza, alumbrado y apertura de calles perimetrales, demandando además empleo local.

El ministro Katopodis hizo hincapié en “la señal que brinda el Gobierno de la Provincia al encarar los problemas en el territorio y comenzar a resolver el acceso al suelo y la vivienda”. “Desde el Gobierno Nacional acompañamos para garantizar la organización del barrio con redes de servicio, pavimentación y equipamiento, fruto de la decisión política de construir todos los días la Argentina y la Provincia que nos merecemos”, agregó.

“El Estado hizo cumplir la ley y, gracias a la voluntad del sector privado, logramos además una sesión anticipada de las tierras que serán transformadas para que las familias bonaerenses puedan adquirir sus lotes, fruto de su esfuerzo y su trabajo”, explicó García e indicó: “Este es el primer paso de un modelo que iniciamos para planificar el uso de la tierra y seguir desarrollando la Provincia”.

“Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vamos a aportar los espacios de primera infancia y los centros de desarrollo infantil, en el marco de una economía que, a pesar de la pandemia, empieza a dar señales de un camino de reconstrucción del trabajo”, enfatizó Zabaleta.

Asimismo, Larroque valoró que “en Guernica no solo intervenimos en el territorio, sino que brindamos una respuesta de fondo mediante la modificación institucional necesaria para abordar esta problemática”. “El mercado no resuelve en base a las necesidades sociales, es el Estado el que tiene que marcar el camino para que la sociedad se pueda organizar de manera solidaria y equitativa”, dijo.

El Gobierno Nacional proveerá el financiamiento para las obras de cloacas, electricidad, hidráulica, luminarias, el equipamiento comunitario del nuevo barrio, en tanto que la Provincia llevará adelante las obras de infraestructura y la construcción de viviendas. Asimismo, AySA realizará plantas de tratamiento cloacal y del agua, al tiempo que se suscribieron convenios para la ejecución de seis perforaciones de explotaciones al acuífero Puelche y para la construcción de la red primaria cloacal colector Rucci-Etapa 2.

Por su parte, la intendenta Cantero remarcó: “Este barrio se puede hacer porque contamos con un Estado presente que se ocupa de los problemas de la gente. Haremos lo que el mercado no hace: darles facilidades a los vecinos y a las vecinas para que puedan acceder a sus lotes de tierra”. “Hoy es un día muy importante para Presidente Perón, donde damos una señal clara de que cuando el Estado se pone a trabajar logra cosas maravillosas”, sostuvo.

El nuevo barrio contará con 850 terrenos, 43 mil metros cuadrados de espacios verdes, un polideportivo, un parque para realizar actividades recreativas, un colegio con los tres niveles educativos, centros de desarrollo infantil, equipamiento de salud y de seguridad.

“Donde hay un problema estructural, tiene que haber soluciones de fondo. Hoy sale el sol en Guernica porque, junto al apoyo del Gobierno Nacional, estamos trabajando para brindar soluciones a las necesidades de nuestro pueblo”, concluyó Kicillof.

También estuvieron presentes la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la precandidata a diputada nacional, Agustina Propato; e intendentes bonaerenses.