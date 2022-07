Se realizó el lanzamiento de la diplomatura en Derechos Humanos en el teatro Roma

La iniciativa que se propone fomentar espacios de formación en materia de derechos y estimular la participación activa en el territorio de las juventudes, ya comenzó sus clases en el Municipio de Moreno

Con la presencia de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; Carolina Brandariz, directora Nacional de cuidados integrales del Ministerio de Desarrollo; Charly Pisoni, integrante de H.I.J.OS Capital; Juan Torrez, integrante de H.I.J.O.S. Moreno y Silvina Cansino, directora general de Derechos Humanos, se llevó adelante el acto de inicio de la diplomatura en Derechos Humanos.

Esta iniciativa de la Agrupación H.I.J.O.S. Hijos e HIjas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; la Dirección de Cuidados Integrales de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad Nacional de Avellaneda, se propone formar estudiantes que se constituyan como agentes en promoción y protección en derechos fundamentales, en especial para la inclusión y la participación ciudadana.







La diplomatura está destinada a personas de entre 18 y 30 años, integrantes de organizaciones territoriales, estudiantes de distintas disciplinas, terciarias o universitarias, integrantes de organizaciones no gubernamentales y referentes territoriales interesados en la temática.

La formación desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene como objetivo principal capacitar a los y las estudiantes promoviendo la participación social y el intercambio comunitario, partiendo y reconociendo las experiencias y conocimientos previos de las y los cursantes anclados en un territorio particular; para que una vez recibidos y recibidas, participen como promotores en los distintos programas Municipales vinculados a la materia derecho.

La intendenta de Moreno expresó: “La perspectiva de derechos humanos está expresada, en la gestión, en las distintas políticas de promoción que tenemos. Entendemos que los derechos humanos deben ser transversales, y abordar todas las cuestiones de una manera integral, generando herramientas, dando instrumentos para prevenir, para hacer cumplir nuestros derechos”.

“Me pone muy contenta que esta sea una iniciativa desarrollada por H.I.J.O.S porque para nosotros tiene un valor agregado”, agregó Mariel Fernández, quien también remarcó la importancia de la memoria colectiva a la hora de ejercer justicia: “Cumplir con nuestros derechos también que todos puedan opinar, que se pueda formar, que puedan proponer y recordar tiempos pasado. Porque eso es también una forma de ejercer la justicia”.

Por su parte, Carolina Brandariz, aseguró: “Es muy importante conocer nuestra historia reciente y también fortalecer este rol para que cada compañero y compañera de cada barrio pueda ser abrazado por los derechos que tiene y que este Municipio, la provincia y a nivel nacional garantice, de modo que construyamos un país con justicia social que es el mismo anhelo de sus compañeros y compañeras que fueron los familiares de H.I.J.O.S.”

“Esta diplomatura también es para que conozcan la historia, es para que conozcan sus derechos y para que no se violen ni se vean violentados sus derechos. Nosotros la pensamos para eso, porque no queremos que haya torturas en las cárceles, como las que sufrieron nuestros padres en las comisarías, no queremos que haya gatillo fácil, no queremos que haya represión policial, no queremos que haya violencia de género”, dijo Charly Pisoni.

La diplomatura en Derecho Humanos contará con dos sedes dentro del municipio: una en el teatro Roma y otra en Centro Cultural Artigas Eraldo Vuela Gaona. Al respecto, Juan Torrez, afirmó: “Moreno es el único distrito que tiene dos sedes de la diplomatura y eso es muy importante, la convocatoria y lo que se quiere informar. Cuando elegimos en conjunto las sedes lo que pensamos fue que una esté en el centro y otra en la periferia, para que los pibes estén en el territorio y puedan hacer ese laburo que es importante”.