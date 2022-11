Se realizó el segundo encuentro de escritorias y personas LGTBI+ bonaerenses: «Ahora si que nos leen»

Se realizó el segundo encuentro “Ahora que sí nos leen”, que reúne escritoras mujeres y LGBTI+ de la provincia de Buenos Aires organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Instituto Cultural. Durante la jornada hubo conversatorios, talleres,propuestas artísticas y se presentó la segunda edición del libro “Ellas No fueron Contadas”.

La sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata fue la morada de una verdadera fiesta de la literatura bonaerense. A metros del ingreso, Ro Barragán y el equipo de Ilusión Gráfica invitaban a imprimir afiches tipográficos para llevar, con la frase: “Todo desvío es poético. Revuelta de Plumas”. En la misma galería se podía recorrer la feria de editoriales independientes.

Estela Díaz señaló durante la apertura: «De esto se trata también la política pública, de convocar a quienes producen a estos espacios. El Estado tiene un rol ineludible, de promover encuentros y de construir visibilidad. Porque ahora nos leen y queremos que nos vean, que nos escuchen y nos respeten, que haya igualdad, que no nos maten y el arte es un motor muy importante en la construcción para la igualdad». Y agregó:“No puede haber un Ministerio sin Políticas Culturales, la lucha debe darse también en el campo simbólico, con la construcción de sentidos emancipatorios”.

Florencia Saintout, directora del Instituto Cultural, destacó la obra de Aurora Venturini como un nexo literario para recorrer la historia, la cultura y la política argentina del siglo XX, e invitó a seguir pensando y desarrollando «una conversación, donde la toma de la palabra sea a la vez la invención de la palabra, de una voz».

“Decir ahora que si nos leen, es también un tiempo de transformación. Ahora que sí nos leen y ahora que sí nos leemos.» dijo María Pía López en la mesa de apertura, resaltando la impronta feminista del encuentro. La socióloga y ensayista citó, entre otras, a Úrsula K. Le Guin, a Carolina Maria de Jesus, y a Claudia Masin, quien formó parte del programa del encuentro.





La directora de Políticas Culturales Natalia Laclau y su equipo, a cargo de la organización, reivindicaron la importancia del carácter celebratorio de este encuentro, de esta edición enteramente presencial luego de la pandemia.

La programación incluyó un conversatorio con referentes del mapa literario actual en el panel “Imaginarios del conurbano bonaerense en la literatura contemporánea” participaron Dolores Reyes, Inés Púrpura, Javier Roldán que moderó Juan Fernando García.

Otro de los paneles versó sobre la “Justicia feminista: escrituras más allá del castigo”. Con la moderación de María Pía López, disertaron la abogada penalista Ileana Arduino, la integrante de la organización “Yo no fui” Eva Reinoso y la escritora Ángela Urondo Raboy.

Se realizaron actividades de escritura en vivo, en talleres que buscaron propiciar la práctica y el proceso, como fueron el “Círculo de iniciación a la escritura del rap”, con Karen Pastrana, y “Música en vivo para escribir y dibujar”, con Marina Fages y Lu Martínez. Hubo expresiones en otros lenguajes, como el audiovisual en relación con la poesía y el taller “Videopoéticas feministas y queer”, espacio de proyección y debate a cargo de María Papi.

Llegada la noche leyeron las poetas María Lucesole, Natalia Romero, Po Shitsa y Claudia Masin, abriendo cada una el universo de su escritura, recordando la fuerza de la poesía, que cruza imaginarios tan singulares e íntimos como compartidos.

Sobre el final, Karen Pastrana y su grupo de Hip Hop coparon el escenario central para traer ritmo y poesía, de resistencia ancestral, rebelde y de denuncia y el dúo Ibiza Pareo cerró el encuentro invitando a bailar.

“Ellas no fueron contadas”

La presentación y premiación de la segunda edición del libro “Ellas no fueron contadas”, estuvo a cargo de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz, la escritora y presidenta del Concejo Deliberante de Moreno Araceli Bellotta, la directora provincial de Comunicación Lucía García Itzigsohn y de la directora de Comunicación y Diseño Soraya Polonara.

“Estos relatos traen hechos, que no son los grandes hechos de la historia, pero nos hablan de discriminaciones cotidianas. Cada uno de los temas abordados en los relatos, en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y en el gobierno de la Provincia son abordados por políticas públicas. Políticas para transformar esa realidad de desigualdad, de discriminación, de violencias en oportunidades para construir las cosas que nos dan felicidad, como es escribir y leernos” señaló Estela Díaz.

Araceli Bellota destacó la cantidad de mujeres y diversidades que escriben en la Provincia y señaló: “No pudo estar mejor pensado el título de este concurso, porque es verdad, no fuimos contadas, pero está el compromiso de contarnos cada vez más y de contribuir a una búsqueda de la identidad bonaerense, que no se puede delinear si no somos contadas, si no escuchan nuestra voz y si no nos incorporan a la construcción colectiva”.

El libro recopila los textos elegidos en el segundo concurso que organiza el Ministerio. La convocatoria a la escritura constituye una política pública de visibilización de historias que han sido ignoradas o silenciadas. La propuesta promueve la circulación de relatos vinculados a la cultura bonaerense en clave de género para propiciar transformaciones sociales en pos de la igualdad.

La directora provincial de Comunicación Lucía García Itzigsohn señaló: “Este concurso invita a contar, a relatar. que son también maneras de dar cuenta de la existencia, la invitación a la escritura implica darse una identidad. Escribir es un acto político y la palabra pública sigue siendo un terreno a conquistar por las mujeres y diversidades, por eso desde el Ministerio invitamos a habitar la cultura como un territorio de disputa por los sentidos de la mano de las políticas de género”.

La directora de Comunicación y Diseño Soraya Polonara destacó la participación de casi 500 mujeres y LGTBI+ bonaerenses: “Nos da mucho orgullo, descubrimos muchas historias de nuestra hermosa y diversa provincia”.

Luego de la presentación, se hizo entrega de los diplomas y ejemplares a las autoras e ilustradoras que participaron en la segunda edición del concurso que propuso tres categorías: Historia de vida, Autobiografía y Ficción con perspectiva de género. Para el libro se convocó a artistas plásticas bonaerenses para que elaboren una imagen que acompañe cada relato. El jurado fue integrado por Claudia Piñeiro, Araceli Bellotta y Marta Dillon.

Resultaron ganadoras en la categoría autobiografía: Gisela Console por su relato «Fuego de noche», ilustrado por Guadalupe Podestá; María Mabel Levi autora de «No quiero ser hombre, lo que no quiero es ser mujer», ilustrado por Julieta Pereira; Victoria Grinstein, autora de la «La gorda del curso» que cuenta con ilustración de Lucía Paul. Recibieron menciones Carla Lucía Francolini por «Invisible», ilustrado por Carola Bagnato y María Fernanda Martins de Morón, escritora de «El rompecabezas de un monstruo» con imagen de Julieta Spalletti.

En la categoría Historias de vida fueron seleccionados los relatos de Gloria Evangelina Barberis con «Un puerto engendra a Nancy Capitana», ilustrado por Pilar Romero; Silvia Beatriz Giglia autora de «Si llego a escribir», con imagen a cargo de Nadia Mayol; Florencia Aldana Gastaminza, «Relatos sobre batallas, batallas sobre relatos», con ilustración de Silvana Pezzano Rickert. Recibieron menciones: María Inés Pazzaglia de Lanús, con el relato «Una más», ilustrado por Clara Zúccaro y Gabriela Bing Maneiro, autora de «La Seve», ilustrado por Julieta Álvarez.

En la categoría ficción con perspectiva de género se consagraron Silvia Beatriz Matarasso, con el relato «Mala madre» e imagen de Sofía Alberich; Florencia Di Paolo, autora de “Los mochos”, con ilustración de Ana Mac Donagh; Alejandra Petrella, escritora de «Mami», ilustrado por Victoria Blanzari. Recibieron menciones Ana Gloria Morales, con el relato, «Sortilegio de protección», ilustrado por Julieta Acosta y Natalia Brandi por su texto «Bordes perfectos», con ilustración de Magalí Martínez Barletta.

La recepción de relatos para la tercera edición del concurso está vigente hasta el 15 de noviembre. El jurado, esta vez, está compuesto por Marta Vasallo, María Pía López y Paloma Sánchez.

En esta tercera edición, proponemos tres categorías diferentes: historias de vida; en primera persona: el Estado en tu vida; y relato de ficción en clave de género.

Los relatos ganadores se publicarán en una edición impresa, acompañados por ilustraciones de artistas bonaerenses. Se otorgarán tres premios por categoría de: $130.000, $80.000 y $50.000

