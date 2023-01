Se trataría de un femicidio: Encontraron el cadáver de una mujer tirado en una vereda del barrio Pico Rojo

Alrededor de las 16 horas de este domingo 8 de enero un llamado al servicio de emergencia 911 avisó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la vereda. Un móvil policial se acercó hasta el lugar señalado, ubicado sobre la calle Amancay entre El Zorzal y El Sauce del barrio Pico Rojo de General Rodríguez. Amancay es la primera paralela a la colectora norte de la Autopista del Oeste, detrás de los predios donde funciona uno de los negocios de autopartes.

Ya con los peritos en la zona, los mismos habrían señalado que la data de muerte sería de pocas horas. Habría muerto por asfixia mecánica. Con esta evaluación la principal hipótesis es de femicidio. Los pesquisas no tienen dudas que no fue la escena del crimen primaria sino que el cadáver fue arrojado en el lugar. Tendría entre 30 y 40 años de edad y estaba vestida con una bikini color negra. Hasta el momento no fue identificada. Los investigadores indagan en las comisarías de la región en la búsqueda de una denuncia de desaparición de personas que la fisonomía coincida con el cuerpo encontrado.

Trabaja en el lugar personal de la Ayudantía de Delitos Complejos de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. También efectivos de la Comisaría 2º de General Rodríguez. Asiste la secretaría de Seguridad de la municipalidad local, en el relevamiento de cámaras de vigilancia. Ampliaremos.