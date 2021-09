Sin fallecidos por Covid en 91 distritos bonaerenses

La Provincia registró que la ausencia de mortalidad se mantiene desde hace dos semanas en más de la mitad del territorio. El dato se condice con el descenso sostenido de casos y de internaciones graves. Apuntan al éxito de la campaña de vacunación.

En lo que respecta a las internaciones, el Sistema de Gestión de Camas dependiente de la Dirección de Hospitales de la cartera sanitaria bonaerense, aseguró que El 60% de los establecimientos públicos provinciales no reporta camas operativas en UCI Adulto (Unidad de Cuidados Intensivos.

La notable disminución del ingreso de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos es un claro reflejo de la merma de casos de coronavirus que se viene sosteniendo durante estas últimas 18 semanas. “Cada vez son menos los hospitales que tienen pacientes internados por Covid-19. El 68% de los 345 establecimientos con internación de Cuidados Intensivos, tanto de la esfera pública como privada, ya no tienen pacientes ingresados por esta patología”, afirmó Juan Sebastián Riera, director provincial de Hospitales. Al mismo tiempo indicó que son más de 40 los hospitales públicos provinciales que no registran internaciones en esas Unidades.

Riera destacó que se debe a las políticas sanitarias implementadas durante los últimos dos años: “Este es el resultado de la enorme campaña de vacunación y las medidas de cuidado que llevó adelante con muchísimo esfuerzo nuestra comunidad y el ministerio de Salud provincial”.

Las vacunas en principio protegieron a los sectores más vulnerables y progresivamente se fue cubriendo la mayor cantidad de población, impidiendo que el virus se expanda entre la comunidad, como sucedió en la primera y segunda ola. “Los casos que hoy podemos ver son de personas que no estaban vacunadas, o que tenían una sola dosis y todavía no habían alcanzado los días suficientes para generar inmunidad, así como algunos pocos casos donde la eficacia no alcanzó para contrarrestar el proceso agudo”, detalló el funcionario, y a la vez subrayó que “la baja en la ocupación de camas es un fiel reflejo de la eficacia que tienen las vacunas a la hora de generar inmunidad y evitar los casos graves de coronavirus”.

Emanuel Álvarez, director ejecutivo del hospital “Mariano y Luciano de la Vega” de Moreno, informó que desde el 1º de septiembre no tienen pacientes internados moderados o graves con Covid, tampoco en Terapia Intensiva. Y que, desde hace una semana, el hospital modular que se construyó especialmente para la internación en la pandemia, tampoco tiene pacientes Covid en terapia intensiva, ni en internación general. “Hemos visto la efectividad y el éxito de la campaña de vacunación tanto en personas de riesgo como en la población general para disminuir radicalmente la internación de pacientes en el sistema de salud, y también la disminución de contagios en toda la población”, sostuvo.

Por su parte, Alejandro Saied, director ejecutivo del hospital “Eva Perón” de San Martín, detalló que el nosocomio se encuentra en igualdad de condiciones desde hace 15 días. “Nos llena de alegría, y es un orgullo que hay que mencionarlo por el fuerte trabajo de todos y todas las trabajadoras, y sobre todo por la campaña de vacunación que indudablemente tiene que ver con esta merma de la curva, y con este número cero de casos que sostenemos desde hace dos semanas”.