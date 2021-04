Suspendieron el paro de transporte por una conciliación obligatoria: Este lunes funcionarán los colectivos

La medida regirá por un período hábil de 10 días a partir de la 0 hora del lunes 26 de abril, en el marco del conflicto por reclamos salariales.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de 10 días a partir de la 0 hora de este lunes en el conflicto que por reclamos salariales mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de corta distancia, por lo que el gremio suspendió el paro de 24 horas previsto para ese día, informaron las fuentes de la cartera laboral y de la organización sindical que lidera Roberto Fernández.

La Ley 14.786 de conciliación obligatoria fue impuesta este viernes por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, quien intimó a los trabajadores a no realizar medidas de fuerza durante el período de vigencia de la norma y, a los empresarios, a no disponer sanciones o represalias por el conflicto existente.

La resolución de la cartera laboral contempló al personal agrupado en la UTA, a la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap), a las Asociaciones Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) y Civil del Transporte Automotor (ACTA) y a las Cámaras Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba).

También a las Cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

La funcionaria laboral convocó a nueva audiencia virtual de conciliación a la UTA y la Fatap para las 12 del 29 de abril próximo y, desde las 10 del día siguiente, deliberarán también de forma remota el gremio y el conglomerado de cámaras y asociaciones.

La UTA había convocado a una huelga general nacional en todos los servicios de corta distancia a partir de la medianoche del lunes próximo y durante 24 horas en demanda de mejoras salariales, según habían confirmado Fernández, quien además integra el consejo directivo de la CGT, y el secretario de Prensa, Mario Caligari.

Los dirigentes habían fundamentado la protesta en «la ausencia de avances en las negociaciones salariales» y en que «los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y los del interior no fueron incluidos en el plan de vacunación contra la Covid-19».

En un documento, el gremio señaló que «las autoridades de Transporte y los patrones deben saber que el conflicto salarial no se resolverá sin sensibilidad y justicia social».