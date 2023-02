Terrorífico: Bandas a los tiros en el barrio José C. Paz, con vecinos en el medio

Los vecinos del barrio José C. Paz de la localidad morenense de Cuartel V están aterrados por dos bandas que dirimen diferencias a los tiros a cualquier hora. Estuvimos en el lugar entrevistando a Guillermo y a Carina, padres de un pequeño de 8 años que el domingo a la noche quedó, junto a su hermano de 17, en medio de un nuevo enfrentamiento con armas de fuego mientras iban a comprar hamburguesas. El más grande lo cubrió con el cuerpo mientras el padre que salió desesperado de su casa, ubicada a 50 metros, se interponía entre los grupos para parar la locura. El pequeño habría recibido algún rebote de perdigones que no le ocasionó heridas graves. Pero en la huida, en medio de una crisis de nervios, se dobló un tobillo. Según denuncian los vecinos, la Policía tardó una hora en llegar a la esquina de Yersín y La Pampa. No hubo detenidos. El hecho se produjo alrededor de las 21 del domingo 19 de febrero.