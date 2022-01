Tren Sarmiento: Anuncian un paro para el próximo martes 1º de febrero que cortaría el servicio

La seccional Oeste de la Unión Ferroviaria anunció un paro de las áreas complementarias del Tren Sarmiento desde las 5 de la mañana del próximo martes 1º de febrero. Esta medida afectaría directamente el servicio y no habría circulación de trenes, explicó un delegado del gremio. La razón principal es que al no haber limpieza, los trenes no podrían salir de los talleres.

Entre los reclamos, el comunicado denuncia malos tratos, presiones por parte de los superiores jerárquicos, el incumplimiento de los protocolos por coronavirus y el recorte de 200 trenes mensuales que perjudica al usuario. Solicitan una reunión con la patronal en el curso de las próximas 72 horas.

En caso de que no sean atendidas las demandas, el paro se haría efectivo.