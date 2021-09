Un hombre fue atropellado y asaltado por «motochorros» en Merlo

Un hombre que regresaba a su casa luego de trabajar fue asaltado por «motochorros» que lo atropellaron y golpearon para robarle un bolso con ropa y su teléfono celular en el barrio El Mirador, del partido bonaerense de Merlo, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió el domingo a las 6.30 cuando la víctima caminaba por las calles Carlos Tejedor y Morón y fue sorprendida por los delincuentes.

«Yo venía por la avenida principal del barrio y es cuando me gritan y levanto la mano para saludarlos. En un momento dado los tuve encima mío. El que iba atrás en la moto se baja y me pide plata y forcejea conmigo y logro golpearlo», señaló Ángel al canal Todo Noticias.

«Yo le muestro la billetera para que sepan que no tenía nada y comienzo a correr para adentro de mi casa, cuando salgo otra vez a la calle me atropellan con la moto, me golpean y me pasan una de las ruedas por una pierna. En la fuga uno de los ellos se cae al piso y se van del lugar», contó.

El hombre fue asistido por su familia que lo llevó a un centro asistencial.

La causa se encuentra a cargo de la comisaría primera de Merlo y la fiscalía de turno de Morón.

Con información de Télam