Una silla de ruedas para Agustín: Tiene huesos de cristal y la obra social no responde

Vive en el barrio Villa Salas de Moreno Sur. El transporte público de pasajeros no tienen las condiciones para que pueda subir con su silla de ruedas. Estudia en la Universidad Nacional de Moreno, por lo cual debe hacer una veintena de cuadras circulando por las veredas, y la mayoría no está en condiciones. Justamente la silla de ruedas es otro de los problemas. Ya tiene un alto desgaste y necesita otra que esté adecuada a su cuerpo. La obra social, Incluir Salud (Ex Profe), no responde. Busca una mano solidaria, porque no puede costear una ya que sale más de medio millón de pesos. Entrevista con Agustín Elías Montenegro y su mamá María Ester Sosa. Contacto: 11 4061-0781 (Agustín) / 11 6189-8773 (María Ester) Instagram: https://www.instagram.com/agusseliaok...