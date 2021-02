UNM: Marca postura en torno al conflicto por el museo Molina Campos

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno hace público la siguiente Declaración, en acompañamiento a la población y a sus representantes en los diferentes actos y hechos de repudio a la venta del Museo Florencio Molina Campos, patrimonio cultural del Partido de Moreno.

El 20 de octubre último, este Consejo Superior hizo público su acompañamiento a una declaración impulsada por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales en rechazo a la pretensión de trasladar a otro sitio el patrimonio cultural del Museo Florencio Molina Campos, en defensa de una de las principales referencias culturales y artísticas de nuestra ciudad.



En estos días se ha difundido que ya es una realidad esta pretensión, la casa que alberga el Museo se encuentra en venta y se presume que el patrimonio de más 1.200 obras originales y objetos personales de Florencio Molina Campos ya no se encontrarían dentro, sino en otra Fundación y Museo en la localidad de San Antonio de Areco, tal como se desprende de las informaciones que han reproducido diferentes medios periodísticos, tanto locales como nacionales.



Es por ello que esta comunidad universitaria desea expresar su más enérgico repudio a este vaciamiento del patrimonio cultural de nuestro pueblo y exhorta a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, atento la dimensión del artista, a tomar cartas en el asunto y procurar su restitución total en forma inmediata; como así también a asegurar que no pueda enajenarse.



Entendemos que el mandato de las actuales autoridades de la Fundación Molina Campos para disponer de los bienes de la misma debe ser investigado por la Justicia, ya que el vaciamiento del museo y la venta del inmueble conllevan la disolución de la misma, sustrayendo de esta forma a la comunidad de Moreno de su Museo y de estos bienes culturales que fueran legados por la viuda del pintor a esta comunidad al constituir la Fundación con esa única misión, tal como es de público conocimiento fuera la voluntad de su esposo, cuyos restos también descansan aquí, por la misma razón.



Un dato objetivo que evidencia este despojo es la desaparición del Museo en el sitio web de la Fundación.



Por todo ello, expresamos nuestro acompañamiento a la población y a sus representantes en los diferentes actos y hechos de repudio y bregamos por un accionar conjunto para su efectiva recuperación.



Creemos que nuestra Universidad puede ser un garante y custodio permanente de la preservación de este patrimonio cultural de Moreno y asegurar el funcionamiento del Museo que se hallaba cerrado al público propiciando este silencioso cierre; y tal como lo venimos haciendo en la construcción del Archivo Histórico Morenense, con el aporte de innumerables vecinos y herederos de hombres y mujeres que han contribuido a la historia local y que próximamente será habilitado gratuitamente no solo para los investigadores o historiadores sino para todo el pueblo de Moreno