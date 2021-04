Urgente Anuncian un paro de colectivos de corta y media distancia en todo el país para el próximo lunes

La Unión Tranviario Automotor (UTA) anunció un paro general y de alcance nacional en el transporte público de pasajeros de corta y media distancia para el próximo lunes 26 de abril.

La decisión fue difundida a través de un comunicado firmado por el secretario general del gremio Roberto Fernández. En el escrito manifiestan que “luego de meses de audiencias sin resultados en el ministerio de Trabajo de la Nación, no nos han dado ninguna respuesta a los pedidos salariales, como tampoco de estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID 19, tanto para los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires, como del interior del país” y que en virtud de esto, resolvieron “un paro de actividades por 24 horas en todo el país, a partir de las 00 horas del lunes 26 de abril”.

La representación sindical expone que “el conflicto salarial no se resuelve sin sensibilidad y justicia social que las actuales circunstancias demandan” y finalizan afirmando que “queremos urgente respuesta, para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defendemos hasta las últimas consecuencias”.

Las fuentes consultadas indicaron que desde el gobierno nacional urgieron a las cámaras del sector para que negocien con la entidad gremial con el objetivo de lograr un acuerdo y que la medida no se efectivice. Habría novedades al respecto en los próximos días.