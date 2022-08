Ya comenzó la inscripción para participar de la Liga de Voley

Se trata del torneo clausura 2022 de la Liga Municipal de Vóley. La Inscripción es gratuita hasta el 19 de agosto



La Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Moreno invita a la comunidad a participar del Torneo Clausura de la Liga de Vóley Municipal



La inscripción es totalmente gratuita, y estará en vigencia hasta el día viernes 19 de agosto inclusive. Las categorías de competición son: Sub 11 y Sub 13 Mixto; Sub 16 Femenino y Masculino; Sub 19 Masculino; Sub 21 Femenino; Mayores Femeninos y Masculinos, y Maxis Femenino.



Las personas interesadas deben comunicarse por teléfono al 11 67649895.