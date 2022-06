Ya están los nuevos clasificados de los Juegos Bonaerenses

En las categorías de juventudes, personas con discapacidad y adultos mayores de la etapa local

Durante esta última semana el Municipio de Moreno presentó más clasificados en las disciplinas de la etapa local, organizada por la Subsecretaría de Deportes y Recreación del municipio.

Las y los adultos mayores seleccionados para la siguiente instancia competitiva fueron: Lucio Miguel, del Centro de Jubilados El Remanso, y Esther Gutiérrez, del Centro de Jubilados La Granja, en la disciplina Sapo. Y Estela Oliveri en chinchón.





El equipo ganador de la categoría juveniles en vóley, sub 15 femenino Escolar Abierta, fue el equipo de la Escuela Media Nº 11; mientras que el del colegio Ginés de la Quintana, salió ganador en la categoría Sub 13 femenino del mismo deporte.

Jorge Agostinelli y Aylén Lencinas, ambos en la categoría Persona con Discapacidad, se hicieron acreedores de los pases a la estancia regional en la disciplina tenis de mesa.

En la categoría sub 16 masculino de fútbol playa el equipo Los Halcones pasó a la siguiente ronda de competición.

Se destacó la presencia del Club Los Indios de Moreno, quedándose dicho club con los ganadores en la categoría sub 12, sub 15 nivel 1, sub 15 nivel 2, y sub 18 en gimnasia artística.

Por su parte, en la disciplina tenis, en la categoría de adultos y adultas mayores, Moya Juan Pablo, Cantamesa Luis, Ernst Norma Estela y Burgueño Alicia fueron las personas ganadoras.

El Municipio, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte felicita a todas y todos los deportistas por su participación y compromiso en cada competencia.